"رایان گیگز" عملکرد تیم فوتبال بریتانیا را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بریتانیا شنبه شب در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای المپیک در ضربات پنالتی مغلوب کره جنوبی شد و از دور مسابقات کنار رفت. این در حالی است که رایان گیگز آینده جوانان تیم فوتبال بریتانیا را روشن برشمرد.
بازیکن کهنهکار ولزی منچستریونایتد گفت: البته شکست ناامیدکننده است. تیم ما در این بازیها کامل نبود. کرهایها خیلی سازمانیافته شده بوده و فوتبال را برای ما سخت کردند. با همه اینها، تجربه فوق العادهای بود و هم بازیکنان و هم کادر فنی از آن لذت بردهاند.
گیگز افزود: امیدوارم بازیکنان ما به باشگاههای خود بازگردند و فصل خوبی داشته باشند. این بازیکنان لیاقتش را دارند، زیرا درخشان ظاهر شدهاند. برای من بازی در کنار این بازیکنان فرصت خوبی بود و اینکه با آنها تمرین کنم.
وی در پایان گفت: فکر میکنم آنها بازیکنان بااستعدادی هستند و میتوانند قدمهای بلندتری بردارند. امیدوارم این تورنمنت سنگ بنای موفقیت آنها باشد.
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