به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: گور خر ایرانی پستاندار بزرگ و زیبایی است که این گونه در لیستIUCN جزو گونه های در معرض خطر قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این جانور جز در ایران، در تمام کشورهایی که روزی پراکندگی داشته منقرض شده و آخرین بازمانده آنها در دو جمعیت مجزا یکی در انتهای شمالی بیابان مرکزی ایران در پارک ملی توران و دیگری در انتهای جنوبی آن منطقه حفاظت شده بهرام گور پراکندگی دارند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس بیان کرد: این وضعیت مسئولیت سنگینی را برای نگهداری آخرین تعداد از این گونه در دنیا بر دوش ما گذاشته با تلاش شبانه روزی محیط بانان و اجرای برنامه های مدیریتی ویژه در منطقه تعداد گورخر در منطقه حفاظت شده بهرام گور به صورت چشمگیری از سال 89 تاکنون افزایش یافته است.

ابراهیمی کارنامی گفت: در حال حاضر از نظر وسعت زیستگاه و وضعیت جسمانی ، گورخر هایی که دربهرام گور زندگی میکنند در شرایط مطلوبی به سر می برند و رشد بیش از 33 درصدی جمعیت گور خر ایرانی در سرشماری تابستانه امسال نسبت به سرشماری سال 89 گواهی بر این واقعیت است که امنیت زیستگاه منطقه حفاظت شده بهرام گور به خوبی تامین شده و با افزایش حضور محیط بانان، تهیه و ایجاد تجهیزات، امکانات آبرسانی و غذارسانی به این حیات وحش شرایط برای زاد و ولد و زندگی آرام این گونه ارزشمند فراهم شده است.

وی نقش مشارکت جوامع محلی، تشکلهای مردم نهاد و رسانه ها را در رشد جمعیت آن اثرگذار دانست و افزود: برای جلوگیری از انقراض این گونه ارزشمند مطالعات جامعی در استان فارس انجام شده و در طرح مذکور به دنبال زیستگاه مطلوب و مناسب دیگری در استان فارس برای پرورش گورایرانی هستیم که به همین منظور سایتی با هدف بهره برداری در احیا، تکثیر و پرورش گور خر ایرانی در منطقه دره باغ ایجاد شده است.

وی گفت: اقدامات حفاظتی این اداره کل در راستای حفاظت از این گونه ارزشمند را علت یابی بیماریهای احتمالی این گونه، انجام مطالعات در خصوص رفتار، وضعیت تغذیه و زیستگاه آنها و همچنین انجام تغییرات لازم به منظور بهبود وضعیت تغذیه، ایجاد شرایط زیستگاهی مناسب تر، حفاظت بهینه و لایروبی مستمر چشمه و آبشخورهای آن و غیره ... است.

ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: طی سالهای اخیر مطالعات و مراقبتهای خاص و جدی تری بر روی این گونه توسط کارشناسان محیط زیست صورت گرفته که از آن جمله می توان به سرشماری سالانه گونه ها پایش ماهانه و رفع نقایص موجود در محدوده مطالعاتی و نیز تهیه ی طرح مطالعه گونه و زیست گاه گورخرتوسط اساتید دانشگاه شیراز اشاره کرد و بر اساس آخرین سرشماری در تابستان امسال 383راس در منطقه حفاظت شده بهرام گور رسیده است.