به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی شوشتری اظهارکرد: با امضاء تفاهم نامه بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی 2 عراده توپ مربوط به دوره قاجار و حکومت ناصرالدین شاه به میراث فرهنگی تحویل شد.

وی گفت: با مساعدت فرمانده مرز بانی استان دو عراده توپ که در اختیار هنگ مرزی در گز بود با حفظ مالکیت نیروی انتظامی تحویل یگان حفاظت این اداره کل شد.

وی افزود: این دو عراده به مشهد منتقل شده تا پس از مرمت و باز سازی در کاخ خورشید کلات جانمایی و نصب شود.

شوشتری اظهار داشت :جنس عراده های مذکور از برنج بوده و روی آن عبارت" 1280هجری- قمری، السلطان ناصرالدین شاه قاجار"حک شده است.

سرهنگ شوشتری ضمن تقدیر از اقدام فرماندهی مرزبانی استان اظهارداشت: امید می رود دیگر ارگانها و نهاد ها که اشیای تا ریخی در اختیار دارند با تحویل اشیاء به میراث فرهنگی با حفظ مالکیت خودشان شرایطی را فراهم آورند تا ضمن مرمت و باز سازی، در شرایط نگهداری مطلوب این اشیاء در معرض دید عموم قرار گیرد.