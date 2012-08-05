نقد رفتار رسانه ای باشگاه مس کرمان در روزهای اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعی است که با توجه به اتفاقات فصل نقل و انتقالات و عملکرد به شدت ضعیف مقامات باشگاه مس کرمان در مدیریت این مقطع از فصل و انجام مصاحبه های گوناگون در بستن یک تیم کهکشانی و عدم توفیق در جذب تعداد زیادی از بازیکنان سرشناس وعده داده شده به هواداران و رسانه ها، این تیم با حاشیه های زیادی بازی ها را آغاز کند و در ادامه با کسب چند نتیجه ضعیف این حاشیه ها شدت بیشتری هم به خود بگیرد.

در این شرایط معمولا مدیریت حاشیه ها و اخبار تیم بسیار مهم و یک کار تخصصی و اصولی را در باشگاه می طلبید که متاسفانه در این زمینه باشگاه مس با اقدامات خود تنها به بیشتر شدن حجم حواشی و به نوعی گذاشتن هیزم زیر آتش آن کمک کرد!

پس از اتفاقات بازی با نفت تهران اگر به ابراهیم قاسمپور گفته می شد که علیه هوادارانی که در ضد او شعار دادند موضعی نرم تر بگیرد سرانجام پس از چند روز با کم شدن میزان عصبانیت هواداران مس کرمان تیم وضعیت بهتری پیدا می کند. اما قاسمپور بلافاصله با انواع اتهامات به این هواداران حمله کرد تا جو عمومی برای باشگاه مس و کادر فنی این تیم به مراتب سخت تر هم بشود.

متاسفانه مربی مس کرمان در برابر رسانه های کرمان نیز رفتار خوبی از خود نشان نداد و عملکرد او در ترک سالن کنفرانس پس از بازی سبب شد که او در این زمینه هم به مشکل بخورد در صورتی که همچنان نیاز بود به مربی مس تذکر داده شود که با پیش گرفتن یک رفتار بهتر، مدیریت حواشی تیم خود را بیشتر انجام دهد.

متاسفانه نقص باشگاه مس در این زمینه فقط منوط به رفتار سرمربی تیم نمی شود و برخی دیگر از افراد نزدیک به تیم که باید در این زمینه کمک بیشتری به باشگاه می کردند هم نتوانستند در این زمینه خوب عمل کنند و حاشیه های زیاد اطراف تیم نشان می دهد که آن ها بهتر بود به گونه ای دیگر عمل کنند.

پس از سه شکست تیم همانطور که انتظار می رفت هم کارشناسان و هم هواداران موضعی تند نسبت به تیم می گیرند که در فوتبال امری طبیعی است اما رسانه هایی که خود را در اختیار باشگاه قرار داده اند و به نوعی در حال حاضر توسط برخی خبرنگاران به عنوان زبان باشگاه مس قلمداد می شوند در برابر هر انتقاد یک موضع گرفتند تا فقط به خشن تر شدن جو کمک کرده باشند.

در صورتی که اصلا نمی توان باور داشت همه انتقادها و همه عصبانیت هایی که نسبت به تیم آن هم پس از سه شکست ابراز شده است جانب دارنه بوده باشد و عواملی مثل دلالی و یا باج خواهی در آن دخالت داشته است!

متاسفانه در این میان بازیکنان تیم را هم درگیر خیلی از موضع گیری ها و پاسخ دادن ها می کنند که می تواند به راحتی آرامش و تمرکز آن ها را بابت مسابقات بگیرد.

باشگاه مس و رسانه های تحت اختیار این باشگاه این توان را داشتند که خیلی بهتر در برابر موضع گیری های علیه باشگاه خود چه به حق و چه ناحق رفتار کنند و با یک مدیریت رسانه ای بهتر، کنترل بیشتری بر حواشی باشگاه و تیم مس داشته باشند و نه اینکه خود و در ادامه تیم را با ایجاد شرایطی زیر یک فشار وحشتناک قرار دهند.

هواداران مس امیدوارند که این تیم با کسب یک پیروزی خود از زیر این فشار خارج شود چرا که ظاهرا عوامل این تیم نمی توانند خارج از زمین کمکی به آن ها بکنند.

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گزارش: سعید قرایی