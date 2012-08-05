به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خطیبی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان با بیان اینکه اختلال در کار رسانه ها به ناکارآمدی جامعه می انجامد، افزود: اختلال در کار خبرنگاران نه تنها باعث توسعه نمی شود بلکه باعث تنزل شدید استان نیز خواهد شد.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهید صارمی و دیگر شهدای خبرنگار و فرا رسیدن روز خبرنگار، اظهار داشت: مسلما تاثیر مطبوعات و رسانه ها در جامعه امروز هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود.

خطیبی تصریح کرد: مهمترین رسالت رسانه ها این است که آئینه تمام نمای استان و مردم این استان باشند و اخبار صحیح را منتشر کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با انتقاد از برخی رسانه های فعال در استان گفت: متأسفانه در حال حاضر، برخی رسانه ها به مطالبات و دغدغه های مردم و رشد استان توجه ندارند و بیشتر به حاشیه های بی مورد می پردازند که در آینده خسارات جبران ناپذیری را برای استان سمنان بدنبال دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین ویژگی یک رسانه تأثیر گذار، صداقت است، عنوان کرد: همه وظیفه داریم چه به عنوان مسئول و چه به عنوان عامه مردم از چشم و گوشهای جامعه که همانا خبرنگاران هستند، حمایت کنیم.

خطیبی در پایان تاکید کرد: خبرنگاری از مشاغل خطیر و تأثیرگذاری است که در تنویر افکار عمومی، جهت دادن به افکار و روشن نمودن مواضع جامعه نقش به سزایی را ایفا می کند.

به گزارش مهر، هفدهم مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.