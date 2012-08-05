اجرای طرح تربیت حافظان قرآن در 10 امامزاده تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی اظهار داشت: هدف از اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم در امامزادگان شهرستان تنکابن آشنایی عموم مردم با کلام وحی الهی و تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران (مد ظله العالی) است.

وی افزود: طرح تربیت حافظان قرآن کریم از بتدای ماه رمضان درامامزادگان سید حسین (ع) شیرود، سید حسین (ع) تازه آباد، سید حسین (ع) پلت کله، سید عبد الوافی (ع)، سید شمس الدین (ع)، سید قوام الدین (ع)، آقا شیر علی (ع)، سید جلال الدین زروج محله، سیده زیبا مهدی آباد، سید ابراهیم رشیدیه این شهرستان از اول ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره اوقاف تنکابن گفت: سهمیه تربیت حافظ قرآن کریم از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران برای این شهرستان 900 نفر بوده که اسامی 380 نفر از حافظان در سامانه جامع به ثبت رسیده است.

جشن میلاد امام حسن در امامزادگان مازندران



حجت الاسلام سیف الله سهرابی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: همه ائمه خیرخواه مردم بودند و خداوند برای اینکه انسانها را هدایت کند پیشوا و رهبر برای آنان قرارداده است و ائمه طاهرین پیشوایان دین انسانها هستند.



مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران افزود: قرآن کریم پیامبر(ص) را بعنوان اسوه حسنه معرفی می کند و ائمه معصومین هم مانند پیامبر الگوی تمام نما برای بشریت بوده و هر کس از آنان دور باشد گمراه خواهد شد.



وی با اشاره به صلح امام حسن (ع) گفت: شرایط دوران امام حسن اقتضا کرد که در صلح به سر ببرد و امام حسین(ع) با دشمنان پیکار نماید .