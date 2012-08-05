به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تقوی پور، قائم مقام بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، گفت: ما آمادگی گشایش نمایشگاه قرآن در تمامی کشورهای دنیا را داریم و درحال نیز برای برگزاری 300 نمایشگاه در مراکز استان ها و شهرستان های کل کشور، طی یک تا دو سال آینده برنامه ریزی کرده ایم.

وی در ادامه افزود: به تازگی نمایشگاهی روستایی را طراحی کرده ایم. این نمایشگاه کانکسی است که توسط خودرو حمل می شود و از این طریق مجموعه ای از این نمایشگاه در مقیاس کوچک تر برای روستاییان برپا خواهیم کرد.

جمع آوری کمک های مردمی برای طرح توسعه حرم امام علی(ع)

غرفه عتبات و عالیات کمک های مردمی برای توسعه حرم امام علی (ع) را در این دوره از نمایشگاه جمع آوری می کند. طرح توسعه حرم مطهر امام اول شیعیان به مساحت 198 هزار متر مربع با کمک های مردمی در حال ساخت است. این طرح شامل بخش زیارتی به مساحت 85 هزار متر مربع، بخش عمومی به مساحت 20 هزار متر مربع با کاربری موزه، کتابخانه، بخش اداری و اطلاع رسانی، مهمانسرا، پارکینگ، فضای جانبی به مساحت 20 هزار متر شامل صحن ورودی و قدمگاه سجادیه همچنین میدان مقام امام سجاد (ع) می شود.

این پروژه عظیم که کار آن از 2 سال پیش آغاز شده با تخریب هتل های اطراف حرم و خاکبرداری، اکنون در مرحله بتن ریزی قرار دارد و ساخت آن طی 7 ماه آینده به اتمام می رسد. برآورد هزینه طرح توسعه حرم مطهر 700 میلیارد تومان است و تمامی هزینه ها از طریق جمع آوری کمک های مردمی تامین می شود.

وهابیت در نمایشگاه قرآن نقد می شود

کارگاه تخصصی غدیر پژوهی که برای دومین بار در نمایشگاه قرآن حضور پیدا کرده است، نشست «نقد و بررسی وهابیت» را در غرفه خود برگزار می کند.

نشست« نقد و بررسی وهابیت» با موضوع شفاعت روز دوشنبه 16 مرداد با حضور امیرحسین شهگلی ساعت 19 برگزار می شود.

همچنین کارگاه غدیر پژوهی طی نشست هایی از مستبصرین (هدایت یافتگان) میزبانی می کنند. در این کارگاه نشست هایی با موضوعات مظلومیت تشیع در جهان امروز و نقش زنان در غدیر برگزار می شود.

ارائه مشاوره روانشناسی با استفاده از مبانی نهج‌البلاغه به بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن

بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه می توانند با حضور در بخش «نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه» از خدمات مشاوره و روانشناسی مبتنی بر مبانی نهج‌البلاغه در این بخش بهره ببرند.

این مشاوره ها توسط فریدون بردبار، روانشناس و فارغ‌التحصیل حوزه ارائه می شود. وی در این نوع مشاوره تلاش دارد تا نشان دهد در نهج‌البلاغه موضوعاتی در بحث روانشناسی مطرح شده که تا کنون کسی آنها را نشنیده است.

این مشاوره در دو بخش روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی انجام می‌شود و مباحثی چون بهداشت خانواده، مسائل روانی-اجتماعی، فشارهای روانی و مقابله با آن، حمایت از گروه‌های آسیب پذیر، بهداشت روانی-اجتماعی، بهداشت روانی-فردی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

علاقمندان تا پایان زمان برگزاری این نمایشگاه فرصت دارند تا با مراجعه به بخش «نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه» از این مشاوره بهره ببرند.



بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیرماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ماه ادامه دارد.