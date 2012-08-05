کارشناسان، مسیر ورود شاعران به مضامین مدنظر رهبری را باز کنند

دکتر محمدرضا سنگری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه هر ساله دیدار شاعران با مقام معظم رهبری و بیان نکات راهگشا و عالمانه رهبر انقلاب درباره شعر یاد کرد و گفت: به نظرم دیدار دیشب شاعران با رهبر انقلاب، برنامه‌ای موفق بود و وقتی سطح اشعار خوانده شده امسال را با دو سال قبل مقایسه می‌کنم، آثار را در افق بهتر و بالاتری در قلمرو مضامین اجتماعی و انقلابی و آیینی می‌بینم.

وی اضافه کرد: اما آن چه که در سه دیدار اخیر مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته، لزوم پرداختن شاعران به مسایل اخلاقی با بهره‌گیری از قالب غزل است. ایشان فرمودند که غزل با سه ویژگی عاطفی بودن، فضای خاص واژگانی و مضامینی، می‌تواند بهترین قالب برای پرداختن به معرفت دینی و اجتماعی باشد.

این صاحب‌نظر حوزه ادبیات تاکید کرد: یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که روی آن تکیه داشتند، این بود که فضای غزل‌ها نه مثل آثار صائب، باید کاملاً در حال و هوای معرفت و اخلاقی باشند و نه یک سره مانند اشعار دبیدل، فضای عرفانی داشته باشند و شاعران حداقل باید دو بیت را به توصیف فضا و نکات مهم و نیاز جامعه امروز ما اختصاص دهند.

دکتر محمدرضا سنگری در دیدار شب گذشته شاعران با رهبر انقلاب

سنگری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دلیل علاقه خاص مقام معظم رهبری به قالب غزل گفت: این امر ناشی از چند مساله است. اول اینکه غزل، قالب شعر عصر انقلاب است. یعنی در سیر و حرکتی که همه قالب‌های شعری ما در آن دوران داشته‌اند، اکثر شاعران به غزل رسیده‌اند. نکته دوم، ظرفیت غزل برای انتقال مفاهیم اجتماعی، عاطفی، عرفانی و دیگر حوزه‌هاست.

وی علاقه شخصی رهبر فرزانه انقلاب به قالب غزل را از دیگر عوامل موثر بر توجه ایشان به مضامین قالب غزل دانست و افزود: نکته‌ای که باید مورد توجه شاعران قرار گیرد، این است که باید در رویکرد مقام معظم رهبری در پرداختن به قالب غزل به مسایل اخلاقی، معرفتی و انقلابی، تامل و درنگ کنند.

دکتر سنگری در پایان پیشنهاد داد: فکر می‌کنم اگر جمعی از کارشناسان حوزه شعر، گفتگو و تبادل نظری در این حوزه داشته باشند و راه‌هایی برای آشنایی شاعران با چند و چون ورود به مضامین مورد توجه مقام معظم رهبری باز کنند، شاهد آینده روشن‌تری در عرصه غزلیات اخلاقی و معرفتی خواهیم بود.

تعدادی از استادان زبان و ادب فارسی و شاعران پیشکسوت و جوان شب گذشته، همزمان با سالروز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) با مقام معظم رهبری دیدار کردند.