لاریجانی، ابوترابی و باهنر عضو فراکسیون رهروان ولایت هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، کاظم جلالی نماینده شاهرود در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ناامنیهای سوریه گفت: مهندسانی که به کشور سوریه سفر کرده بودند، به صورت غیررسمی این کار را انجام داده بودند.
وی به مردم توصیه کرد در شرایطی که سوریه با ناامنی روبروست، به این کشور سفر نکنند.
جلالی گفت: از زمانی که مهندسان ایرانی در کشور سوریه دستگیر شدهاند، مسئولان کشور تلاشهای جدی را در این زمینه انجام دادهاند تا زائران ایرانی آزاد شوند، همچنین در تماسهای تلفنی مسئولان دو کشور در آزادی ایرانیهای دستگیر شده در سوریه تأکید زیادی شد.
جلالی در مورد استعفای کوفی عنان از نمایندگی سازمان ملل در سوریه نیز گفت: کوفی عنان راهکاری را برای خروج از ظرفیت فعلی سوریه ارائه داده بود که با خوشحالی برخی از کشورها روبرو شد در اظهارنظرهای کوفی عنان یکی از بحثها این بود که بازیگران دیگری نیز در عرصه وجود دارند که باید با آنان نیز رایزنی شود، به طور مثال بخشی از سخنان وی مربوط به ایران بود که تأکید داشت ایران باید در این مذاکرات حضور یابد.
نماینده شاهرود افزود: در اجلاسهای مختلف تلاش شد تا از ایران دعوت نشود تصمیم اخیر کوفی عنان هم مبتنی بر واقعیت بود در حالی که غرب از ابتدا به دنبال این بود که کوفی عنان مثل آنها بحث براندازی و تغییر رژیم در سوریه را دنبال کند، بر همین اساس غربیها از نبودن کوفی عنان خوشحال میشوند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: آنطور که در خبرها آمده وزیر خارجه ایران با طرفهای ترک صحبت کرده و وزارت خارجه در حال پیگیری بازگرداندن زائران ربوده شده در سوریه است؛ تلاشهای گستردهای از روز گذشته شروع شده ولی بنده از آخرین اخبار مطلع نیستم.
وی ادامه داد: البته درگیریها در سوریه رو به کاهش است جمهوری اسلامی ایران هم از قبل در بخشهای مختلف با مقامات سوری مراوداتی در بخشهای مختلف مهندسی و اقتصادی داشته است.
جلالی افزود: دولت سوریه در مقابل جان نیروهای ایرانی مسئول است و باید به این مسئله توجه کند.
وی گفت: علاوه بر آن کسانی که تحت عنوان معارض مطرح هستند و مردم سوریه را میکشند و با اتباع خارجی نیز اینگونه برخورد میکنند، طبیعی است که در مقابل این رفتارها مسئول خواهند بود و باید پاسخگو باشند عزیمت زوار به صورت کاروانی و رسمی در حال حاضر انجام میشود ولی پروازها به کشور سوریه لغو نشده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح مالیات بر خانههای خالی از سکنه در مرکز پژوهشهای مجلس ودرخواست عده ای ازنمایندگان برای بررسی چنین طرحی درمجلس نیز گفت: این طرحها را به قسمت مربوطه ارجاع دادهام تا اقدامات کارشناسی لازم در رابطه با آن انجام شود اما زمان اتمام بررسیها در مرکز پژوهشها معلوم نیست.
جلالی ادامه داد: در مرکز پژوهشها تیمی مشخص شدهاند تا راهکارهای ایجاد اقتصاد مقاومتی را بررسی کنند؛ در بخشهایی همچون تسهیل برای صنعتگران داخلی یا حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز اقداماتی در قالب طرح در مرکز پژوهشها در حال انجام است. برای تسهیل در قوانین اقداماتی را در مرکز پژوهشها در دست اجرا داریم و در حال بررسیهای این موضوع هستیم.
جلالی درباره تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران نیز گفت: تحریمهای جدید آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست و آمریکاییها تصور میکنند که میتوانند حلقه را بر ما تنگ کنند لذا نگاهی افراطی و تندروانه دارند.
وی ادامه داد: آمریکاییها در تصمیمات خود از نوعی عصبانیت بهره میگیرند و انتظار داشتند تحریمهایشان در ایران اثرات شکنندهای داشته باشد ولی اثرات مورد نظر آنها در ایران اتفاق نمیافتد به همین جهت تصمیمات عجولانهای را اتخاذ میکنند.
رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس در پاسخ به سؤالی درباره عضویت رئیس مجلس و نواب آن در فراکسیون متبوع وی گفت: آقایان باهنر، ابوترابیفرد و لاریجانی عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس هستند و اخبار منتشر شده در این زمینه که این افراد عضو فراکسیون نیستند، درست نیست.
به گزارش مهر پیش ازاین محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که وی و لاریجانی عضو فراکسیون رهروان ولایت نیستند.
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