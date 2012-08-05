هشدار پلیس آگاهی فارس نسبت به کلاهبرداری از طریق عابر بانکها

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی استان فارس نسبت به بروز کلاهبرداری و سرقت توسط افراد سود جو در مقابل عابر بانکها هشدار داد.

سرهنگ سیروس حیدری شیوه گمراه کردن شهروندان و سوء استفاده از کارتهای عابر بانک را از جدیدترین نوع کلاهبرداری عنوان و اظهار کرد:‌ متاسفانه در ماه های اخیر پرونده های زیادی با موضوع کلاهبرداری در کلانتریها، پلیس آگاهی و دادسراهای شهرستان شیراز تشکیل شده که در آنها متهم با فریب دادن شاکی و به بهانه انتقال پول به حساب وی اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: در این شیوه از کلاهبرداری متهم طی تماس تلفنی به بهانه های مختلف از جمله پرداخت پاداش خرید، هدیه و ... شاکی را به مقابل دستگاه های خودپرداز بانکها هدایت کرده و از وی می خواهد تا از منوی انگلیسی عابر بانک استفاده کند.

رئیس پلیس آگاهی فارس بیان کرد: پس از ورود به منوی انگلیسی از مالباخته می خواهند تا کدهای خواسته شده را وارد کند و متاسفانه با توجه به عدم آشنایی مالباخته با زبان انگلیسی و با تصور اینکه کدهای خواسته همان کدهای مورد نظر متهم است فرصت کلاهبرداری را در اختیار این افراد سود جو قرار می دهند.

سرهنگ حیدری گفت: بهتر است پیامهای هشداری بیشتری بر روی دستگاه های عابربانک برای اطلاع شهروندان در نظر گرفته شود و پس از ورود به منوی انگلیسی نیز یک پیام به زبان فارسی بر روی مانیتور ظاهر شود و موضوع امکان انتقال وجه و سرقت را به استفاده کننده از عابر بانک تذکر دهد.

کشف پوشاک قاچاق از اتوبوس حامل مسافر در جهرم

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم در استان فارس از کشف پوشاک خارجی قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ یوسف ملک زاده اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان جهرم در ادامه اقدمات خود در خصوص جلوگیری از قاچاق کالا توسط اتوبوسهای مسافربری با برنامه ریزیهای پلیسی و اطلاعاتی خود موفق شدند یک دستگاه اتوبوس که اقدام به قاچاق کالا می کرد را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی این اتوبوس، ماموران هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی خودرو را هنگام عبور از یکی از ایست بازرسی های شهرستان توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم اظهار داشت: در بازرسی از این اتوبوس تعداد یک هزار و 373 ثوب انواع پوشاک قاچاق که به طرز ماهرانه ای در قسمتهای مختلف اتوبوس جاسازی شده بود کشف شد.

سرهنگ یوسف ملک زاده تصریح کرد: این اتوبوس به منظور سیر مراحل قانونی به همراه راننده آن به نام"م- ج" به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقال داده شد.