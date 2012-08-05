شهربازی تویسرکان و اسدآباد پلمب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تیموری ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: با بررسیهای صورت گرفته تجهیزات این شهربازی ها نیز همانند تجهیزات پارک مردم همدان غیراستاندار بوده و باید پلمب شود.

وی با اشاره به پلمب تجهیزات پارک مردم همدان اظهار داشت: این موضوع که تجهیزات این شهربازی مشمول استاندارد اجباری است، دو سال پیش به شهرداران منعکس شد اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته است.

سال گذشته تجهیزات پارک مردم همدان بازرسی شد

تیموری عنوان کرد: اداره کل استاندارد استان همدان در سال گذشته تجهیزات پارک مردم همدان را بازرسی کرد که فرسودگی و وجود نواقص ممنوعیت استفاده از این تجهیزات را به دنبال داشت.

وی با اشاره به انجام مکاتباتی با شهرداری در راستای رفع این نواقص، گفت: علی رقم این مکاتبات هیچ اقدامی صورت نگرفت و این تجهیزات پلمب شد.

فرهاد تیموری همچنین از آغاز طرح بررسی کمیت کالاها در استان همدان خبر داد و افزود: متأسفانه برخی واحد های تولیدی با تآثیر پذیری از وضع اقتصادی موجود اقدام به کم فروشی و تغییر در نوع بسته بندی کالاها کرده اند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر 60 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی استان همدان فعال است، اظهار داشت: این واحدها سودآور نبوده و توجیه اقتصادی ندارند.

توجه به صنایع اقتصادی رقابت سالمی را در بازار به وجود می آورد

مدیرکل استاندارد استان همدان با تأکید بر توجه ویژه به صنایع افزود: توجه به صنایع اقتصادی رقابت سالمی را برای حضور موثر در بازار به وجود می آورد.

تیموری با بیان اینکه به لحاظ کمی بسیاری از ظرفیت های مورد نیاز در صنعت وجود دارد، اظهار داشت: در صنایعی مانند صنایع نوین نیازمند سرمایه گذاری هستیم.

وی بازرسی و نظارت در بازار و کالا را از وظایف سازمان حمایت از تولید و مصرف بیان کرد و گفت:از یک ماه پیش این برنامه در دستور کار قرار گرفت و با وارد نشدن این سازمان در بررسی کالاها، استاندارد برای بررسی و نظارت کمی و کیفی کالاها وارد عمل شد.

واحدهای فاقد پروانه صنعتی از ابتدای شهریور ماه معرفی می شوند

مدیرکل استاندارد استان از معرفی واحدهای فاقد پروانه صنعتی از ابتدای شهریور ماه خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه برخی واحدها تمایلی به ارائه کالای بااستاندارد مناسب استفاده مردم ندارند که به زودی به مردم معرفی خواهند شد.

وی بااشاره به حضور مدیران کنترل کیفی در سطح بازار عنوان کرد: نظارت بر خط تولید و مواد اولیه و مناسب در تولید از جمله وظایف این مدیران است.

تیموری ادامه داد: متأسفانه در برخی واحدهای تولیدی مدیر کنترل کیفی را درپست های دیگر گمارده و صرفا به عنوان یک شخص حقوق بگیر رفتار می کنند.

وی از مدیران کنترل کیفی با عنوان قلب تپنده تولید در واحدها ی صنعتی یاد کرد و افزود: مدیران کنترل کیفی باید تسلط حرفه ای در خط تولید داشته باشند.

تیموری با اشاره به ورود فنی استاندارد در بررسی کالاها گفت: خوشبختانه استاندارد در بخش کمی و کیفی دارای فن بوده و با نمونه برداری از خطوط تولید ومحصولات در بازار برخورد لازم را با واحد های تولیدی دارد.

تیموری با بیان اینکه طرح طه در کشور در حال اجراست، اظهار داشت: اعتبارات این طرح در چهار ماه پایانی سال پرداخت میشود که کار را برای ورود در بازار و بررسی دشوار می سازد.