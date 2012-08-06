کشف محموله 5 میلیاردی موادمخدر در آبهای جنوب کشور

سرهنگ حبیب الله مردان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پاسگاه دریایی بستانه دریابانی بندرلنگه از طریق منابع اطلاعاتی و اعلام سایت راداری با خبر شدند یک فروند قایق از سمت دریا به سمت دیوان در حال حرکت است. بلافاصله اکیپهای خودرویی و دریایی به محل اعزام و با دوستگاه خودروی پراید و پژو که برای تحویل محموله قایق در محل حاضر بودند برخورد کردند که قاچاقچیان با دیدن ماموران بلافاصله از محل متواری شدند.

وی ادامه داد: قایق حامل موادمخدر نیز که از موضوع اطلاع پیدا کرده بود مسیر خود را به سمت روستای ملو تغییر داده که ماموران نیز به تعقیب آن پرداختند اما با توجه به سرعت بالای شناور، ناخدا قایق را در ساحل روستای ملو به گل زد و سرنشینان آن قبل از حضور ماموران متواری شدند.

به گفته معاون عملیات مرزبانی، در بازرسی از قایق توقیفی 621 کیلوگرم تریاک به ارزش پنج میلیارد تومان کشف شد.

مردان پور به عملیات دیگر مرزبانان اشاره کرد و گفت: ماموران هنگ مرزی سراوان از قصد یک باند قاچاق موادمخدر برای انتقال موادمخدر به کشور آگاه شدند و بلافاصله اقدام به بستن راههای عبوری کردند. سرانجام ماموران با رد زنی موفق شدند 495 کیلوگرم موادمخدر حشیش و پنج کیلوگرم تریاک را که مخفی شده بود کشف و ضبط کنند.

وی افزود: این کشفیات با همکاری خوب مرزنشینان به دست آمد. همچنین در مرزهای این منطقه نقطه امنی برای قاچاقچیان وجود ندارد و مرزبانان با هرگونه تجاوز به مرزها قاطعانه برخورد می کنند.