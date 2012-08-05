هوای اراک در دومین روز متوالی در شرایط هشدار قرار گرفت

مهدی مصطفوی در گفت و گو با خبرنگارمهر در اراک افزود: میانگین آلایندگی هوای اراک دیروز دو برابر حد استاندارد و میانگین لحظه ای غلظت ذرات معلق و ریزگردها در هوای این شهر صبح امروز، 145 میکروگرم بر مترمکعب بود.

وی با بیان اینکه حد استاندارد شاخص هوا 90 میکروگرم بر متر مکعب است اظهارداشت: بر اساس نتایج ثبت شده در سامانه پایش آلودگی هوای اراک، میانگین آلاینده ها در هوای این شهر در شبانه روز گذشته 114 میکروگرم بر متر مکعب و بیشترذرات معلق بوده است که به نظر می رسد منشاء بومی و محلی داشته باشد.



وی با اشاره به آلودگی هوای شازند تصریح کرد: میانگین غلظت آلاینده های موجود در هوای شازند در شبانه روز گذشته 128 میکروگرم بر متر مکعب بوده که فراتر از استاندارد زیست محیطی است.

گفتنی است شهرستان شازند در 24 ساعت گذشته با کمینه دمای 15 درجه سانتیگراد بالای صفر و بیشینه دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین و شهرستان ساوه با بیشینه دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر این استان بوده است.

هوای این استان در 24 ساعت آینده صاف، گاهی همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.



منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ‌ازن، ‌ذرات معلق و دی اکسید نیتروژن پنج آلاینده مهم هوای اراک است.