تجهیز بیمارستان خلیلی شیراز به سامانه راه بری جراحی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: سامانه راه بری جراحی هوشمند، مانند دستگاه GPSکه راهنمای راننده در پیدا کردن مسیر درست است، به جراح کمک می کند.

بصیرهاشمی افزود: این سامانه به جراح کمک می کند تا با کمترین خطا یا بدون خطا، در جراحیهای سینوس، بینی و قاعده جمجمه به محل مورد نظر خود برسد.

وی در مورد شیوه عملکرد این سامانه اظهار داشت: پیش از جراحی ، اطلاعات بیمار از جمله سی تی اسکن و MRIو همچنین ابزار و وسایل جراحی در سامانه راه بری جراحی هوشمند ثبت می شود در این صورت در طول جراحی اگر پزشک در مسیر رسیدن به محلی که ضایعه وجود دارد دچار اشتباه شود دستگاه با هشدار ویژه ای جراح را به سمت مسیر درست هدایت می کند.

هاشمی بیان کرد: استفاده از این سامانه موجب می شود که جراحی سریع تر و دقیق تر انجام شود و ضایعات موجود در بینی ، سینوس و قاعده جمجمه بدون آسیب رساندن به ارگان های مجاور مانند چشم ، مغز یا عروق و اعصاب قاعده جمجمه برداشته شود.

وی افزود: این سامانه در مراکز بزرگ علمی و دانشگاهی استفاده می شود و در کشور ما پیش از این فقط در تهران استفاده می شد و فارس اولین استان کشور است که پس از تهران در بیمارستان خلیلی شیراز به وسیله آن به بیماران ارائه خدمت می کند.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی و سفارشات خارج دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفت: این سامانه با ارزش دو میلیارد ریال در بخش جراحی گوش و حلق و بینی بیمارستان خلیل راه اندازی شده ژ و حاصل کار دانشمندان ایرانی در حوزه فناوری تجهیزات پزشکی است.

ابوالفضل هاشمی افزود: این سامانه مجهزترین دستگاه در حیطه جراحی در جهان است که جراحیهای مربوطه را با دقت بالاتر و عوارض کمتر انجام می دهد.

وی گفت: سامانه راه بری جراحی هوشمند با قابلیت ره گیری ابزار جراحی و ارتقای شناخت ساختارهای آناتومیکی برای جراحان، مکان ابزار جراحی را دنبال کرده و آن را در تصاویر دو یا سه بعدی مربوط به بیمار مشخص می کند و به پزشک نشان می دهد تا جراح با اطلاعات کامل تری از محل ابزار خود و بافت پیش رو، عمل مورد نظر را با حداکثر دقت انجام دهد.

رونمایی از نخستین مجله سه زبانه بین المللی مطالعات تاریخ پزشکی

مجله بین المللی مطالعات تاریخ پزشکی ( RHM) به عنوان نخستین مجله بین المللی سه زبانه مطالعات تاریخ پزشکی در منطقه خاور میانه ، توسط دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران رونمایی شد.

قائم مقام سردبیر مجله بین المللی مطالعات تاریخ پزشکی با بیان این مطلب، گفت : مجله بین المللی مطالعات تاریخ پزشکی (Research on history of medicine) به عنوان نخستین مجله بین المللی تاریخ پزشکی در منطقه خاورمیانه درسه زبان فارسی ، انگلیسی و عربی بصورت الکترونیکی در هر فصل منتشر می شود.

آرمان زرگران افزود: این مجله توسط دفتر مطالعات تاریخ پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتشر می شود و اعضای هیئت تحریریه آن از کشورهای آمریکا، ایتالیا، گرجستان، آلمان، کانادا، مجارستان و ایران هستند.

وی اظهار داشت: این اعضای هیئت تحریریه از نقاط مختلف دنیا با داوری و ارسال مقالات، جلب همکاریهای بین المللی و سیاستگذازیهای مجله سعی در بالا بردن اعتبار مطالب دارند.

زرگران بیان کرد: مجله از فوریه 2012 منتشر می شود و تاکنون با انتشار سه شماره حدود 10 ایندکس بین المللی و داخلی گرفته است.

وی گفت: انتشار مجله بین المللی مطالعات تاریخ پزشکی، موقعیتی را برای نشر تاریخ و تمدن پزشکی ایران در عرصه بین المللی فراهم می کند.