رای دیوان عدالت اداری کذب بودن ادعاهای مربوط به من را ثابت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز یادآور شد: سال 89 به عنوان عضو اصلی شورا طبق قانون فعالیت های خود را آغاز کردم و در این مدت نیز تمام سعی و تلاش خود را به کار بستم تا در حفظ منافع و توسعه شهر شیراز کار کنم.

وی تصریح کرد: طی این مدت یکی از اعضای شورا با ادعاهای دروغین مبنی بر وجود اسنادی که نشان دهنده غیر قانونی بودن حضور من در شورا بود سعی در انحراف افکار و شبهه افکنی کرد و در این مدت با توجه به تمام این مباحث هیچگونه جوابی در این خصوص ندادم.

عضو شورای شهر شیراز افزود: در سال گذشته نیز یکی از اعضای علی البدل شورا با استدلال به همان مدارک به دیوان عدالت اداری مراجعه و همان ادعای فاقد وجاهت قانونی را دنبال کرد.

نقیب زاده ادامه داد: اما اخیرا دیوان عدالت اداری رای قطعی خود را مبنی بر رد تمامی ادعاها مطرح کرده و بر جایگاه قانونی من به عنوان عضو شورای شهر شیراز تاکید کرده است.

وی افزود: ما برای توسعه و پیشرفت شهر شیراز فعالیت می کنیم و در این راه نیز از هیچگونه تلاشی کوتاهی نکرده ایم.