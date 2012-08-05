راه اندازی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای انجام وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایتی در نظر گرفته شده برای مجموعه وزارت ارتباطات، ساماندهی و اصلاح ساختار این وزارتخانه از اواخر سال 88 در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی های کارشناسی چارت تفصیلی استان ها در 31 استان به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسید و برای اجرا ابلاغ شد که براین اساس چارت تفصیلی ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراکز 31 استان کشور به تدریج در حال ایجاد و راه اندازی است.

تاکنون اداره کل ارتباطات در 15 استان کشور به بهره برداری رسیده و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مابقی این ادارات تا پایان تابستان جاری به بهره برداری خواهد رسید.

استانهای البرز، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، اصفهان، فارس، قزوین، خوزستان، یزد، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، یزد، همدان، اردبیل، زنجان و اراک از جمله استان هایی هستند که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در آنها به بهره برداری رسیده و قرار است فردا دوشنبه 16 مردادماه نیز اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان کرمان بهره برداری شود.

تمرکز در تصمیم‌گیری و هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بخش ICT بین کلیه واحدهای تابعه استانی از جمله اهداف ایجاد و بهره برداری اداره های کل ارتباطات در استان ها محسوب می شود؛ از سوی دیگر، ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اهداف و برنامه‌هایی که برای این حوزه در چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه پنجم توسعه از جمله ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، به بهره برداری می رسد.

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به عنوان نماینده عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های این وزارت در استان و با هماهنگی مستقیم با استانداران فعالیت می‌کند و توسعه زیرساخت‌ها و نظارت بر ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها و اداره‌های کل زیرمجموعه وزارت ارتباطات و ایجاد هماهنگی بین این دستگاه‌ها، از وظایف این اداره کل است.

همچنین حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان از خدمات و توسعه خدمات‌رسانی به مردم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، هماهنگی به منظور رفع مشکلات احتمالی به‌وجود آمده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از دیگر وظایف این اداره کل به شمار می‌آید.

گروه فناوری اطلاعات، اداره نظارت بر خدمات ارتباطی و رادیویی، بازرسی و نظارت بر برنامه‌های فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت و امور پشتیبانی از جمله بخش‌های درنظر گرفته شده در این اداره‌های کل هستند که به وظایف محوله خواهند پرداخت.