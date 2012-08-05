مشکلات مدد جویان بهزیستی سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگارمهر، استاندار سمنان بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با برخی مددجویان بهزیستی این استان، مشکلات آنان را بررسی و دستورات لازم را برای رفع مشکلات ایشان صادر کرد.

عباس رهی در این دیدار، کمک به مددجویان را یکی از کارهای خداپسندانه و ارزشمند در جامعه اسلامی عنوان کرد.

وی گفت: همه مسئولین باید تلاش کنند مسایل و مشکلات این قشر محروم جامعه حل شود و سعی دولت خدمتگزار نیز بر تسهیل و تسریع در رفع مشکلات مددجویان بهزیستی کشور است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان نیز در این دیدار مصاحبت ائمه اطهار به ویژه حضرت علی(ع) با فقرا و محرومین را یادآور شد و افزود: هدف از اجرای این طرح، تبلیغ و ترویج سیره پاک ائمه است و این امر با همنشینی با فقرا و ایجاد حس همدلی بین اقشار مختلف جامعه امکان پذیر می شود.

امیر خراسانی با اشاره به فعالیت های گسترده بهزیستی، گفت: بهزیستی از بدو تأسیس تا به امروز توانسته خدمات قابل توجهی را به محرومین و نیازمندان جامعه ارائه دهد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با حمایت های مسئولان و خصوصاً خیرین و نیکوکاران، میزان خدمات سازمان بهزیستی گسترده تر شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان، شکر نعمات الهی را از وظایف انسانی برشمرد و گفت: نیکوکاران و مؤمنان، همواره شاهد اعمال خویش در محضر الهی هستند و تلاش می کنند رفتار و اعمال خود را برای رضای حضرت دوست انجام دهند.

خراسانی در پایان تصریح کرد: کمک به محرومین و دستگیری از نیازمندان، یکی از نمودهای قدردانی از نعمتهای الهی است.