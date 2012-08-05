دوره آموزشی ضمن خدمت حجاب و عفاف در قم برگزار شد

اعظم پاک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت افزود: این دوره آموزشی با حضور 70 نفر از پرسنل جمعیت هلال احمر، اعضای کمیته بانوان خانه دار و جوانان جمعیت روز گذشته برگزار شد.

وی ادامه داد: این دوره به صورت غیر حضوری و یک روزه بود.

مشاور امور زنان جمعیت هلال احمر قم اضافه کرد: با تاکید بر لزوم پوشش زن در برابر مرد نامحرم اظهار داشت: در قرآن بر حجاب تاکید بسیاری شده و تردیدی نیست جواز حضور زن در اجتماع با طرح پوشش زن رقم خورده است.

پاک نژاد عنوان داشت: در این راستا دوره آموزشی ضمن خدمت بر اساس کتاب عفاف و حجاب و نقش آن در سلامت روان انجام و پس از انجام مطالعه توسط پرسنل به صورت مسابقه برگزار شد.



وی اظهار داشت: در این دوره سرفصل هایی چون فلسفه حجاب، تاریخچه حجاب، پوشش زن در ادیان الهی، حجاب و قانون مندی روابط زن و مرد، فطری بودن حجاب و غریزه تبرج، رابطه حجاب و سلامت روانی زن، حجاب و رشد اجتماعی و تاثیر و گسترش فحشاء بی بند و باری در تزلزل خانواده مورد مطالعه قرار گرفته است.

مشاورامورزنان جمعیت هلال احمر قم اعلام کرد: در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون گواهینامه اعطا می شود.