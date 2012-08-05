رای اولیه دادگاه فوت کودک 9ساله صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق این حکم ناجیان غریق حاضر در استخر 93درصد مقصر شناخته شدند اما با اعتراض آن‌ها این پرونده دوباره روی میز قاضی قرار گرفت.

حمیدرضا آفرین وکیل اولیای دم این پرونده با تایید این خبر اظهار داشت: تمام مراحل کارشناسی مجدد انجام شده است و نتایج قطعی آن تا چند روز اینده در جلسه دادسرا اعلام خواهد شد.

رئیس هیئت نجات غریق خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر آشنا نبودن مدیران استخر به موارد شنا و آب را دلیل پیش آمدن این‌گونه حوادث دانست و گفت: مدیران به برخی مسائل وارد نیستند و قوانینی در مجموعه خود اجرا می‌کنند که با قوانین فدراسیون همخوانی ندارد و باعث درگیری میان ناجی‌ها و مدیریت می‌شود.

علی پورلطیفی ادامه داد: هیئت برای مدیران استخرها یک دوره آموزشی برگزار خواهد کرد تا مقررات گرفتن سر ناجی، برگزاری امتحان ورودی ناجی‌ها به استخرها، تایین آیین‌نامه داخلی و ذکر موارد ایمنی و راهنمایی‌های لازم را آموزش دهیم.