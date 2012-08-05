ارتقا درجه شهرداری بابل سبب توسعه شهرستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عسکری اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس آمار، شهرداری بابل سه میلیارد تومان افزایش درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که بیش از چهار میلیارد تومان برای تملک کمربندی شرقی دوم بابل هزینه کرده است.

وی بیان داشت: با توجه به ساخت و سازهای متعدد شهری، اعتبار تملک و دارایی شهرداری بابل بسیار ناچیز بوده که انتظار داریم در کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان اعتبارات تملک و دارایی شهرداری بابل افزایش یابد.

عسکری ارتقای درجه شهرداری بابل را یکی دیگر از راههای توسعه بابل برشمرد و افزود: با توجه به اینکه حدود دو سال قبل مصوبه دو منطقه‌ ای شدن شهرداری بابل تصویب شده بود اما، شرط اجرای دو منطقه‌ ای شدن ارتقای شهرداری به درجه 10 بوده است که در حال حاضر به دلیل کمبود جمعیت این طرح در بابل اجرا نشده است.

تقدیر نمایندگان بابل ازبرترین های کنکور سراسری



حجت السلام علی اکبر ناصری، حسین نیاز آذری نمایندگان مردم بابل در مجلس و محمد مهدوی فرماندار بابل به اتفاق مدیر آموزش و پرورش بابل با حضور در منزل سینا ملکیان نفر دوم کنکور سراسری در رشته ریاضی و الهام احسانی مقدم نفر سوم کنکور سراسری در رشته ریاضی از تلاش و همت این دو دانش آموز بابلی قدردانی کردند.

در این دیدار نمایندگان بابل به جایگاه علمی شهرستان بابل اشاره کردند و بیان داشتند: کسب رتبه برتر شهرستان بابل در کنکور سراسری نشان از همت دانش آموزان ، معلمان و مسئولین آموزش و پرورش بابل دارد.



نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه، قول حمایت مادی و معنوی از برترین های کنکور سراسری را دادند.



فرماندار بابل افزودند: در مراسمی روز یکشنبه 15 مرداد در مدرسه خاتم الانبیا از برترین های کنکور قدردانی می شود.



سرپرست جدید اداره بیمه خدمات درمانی بابل معرفی شد

در ابلاغی از سوی صالح طبری، مدیر کل بیمه خدمات درمانی مازندران، سرپرست جدید اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان بابل منصوب شد.

یحیی صالح طبری هدف از این جابجایی ها را در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت ها برشمرد و افزود : توقع ما از سرپرست جدید این اداره با توجه به رویکرد دو وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان، اهتمام جدی به اجرای طرح پزشک خانواده شهری است.

وی لازمه این کار را تعامل، کار بیشتر و اجرای فرامین مقام عظمای ولایت و ریاست جمهور بر اجرای طرح پزشک خانواده شهری همچنین همکاری با دانشگاه و ارتباطات بسیار خوب با حفظ جایگاه سازمانی برشمرد.