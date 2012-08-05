ممنوعیت توزیع و فروش مکمل هادر محلی غیر از داروخانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی این دانشگاه با اعلام این خبر گفت: استفاده از مکملهای تقلبی و قاچاق توسط آحاد مردم و به ویژه جوانان سلامت آنها را تهدید می کند و مصرف بی رویه و خودسرانه این محصولات باعث ایجاد عارضه های خطرناک و جبران ناپذیر در مصرف کنندگان می شود

وی تصریح کرد: بر اساس قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکملهای رژیمی، دارویی و غذایی به عنوان دارو محسوب می شود و محل عرضه آنها فقط داروخانه ها است.



شریف مخمل زاده عنوان کرد: با عرضه کنندگان مکملهای رژیمی، دارویی و غذایی در محلی غیر از داروخانه ها، نظیر فروشگاه های غذایی، سوپرمارکتها، عطاریها، آرایشگاه های زنانه و مردانه، باشگاه های بدنسازی و غیره برخورد قانونی می شود.



وی اظهار کرد: بدین منظور برای جلوگیری از فروش این محصولات در محلی غیر از داروخانه بازرسی های ویژه در قالب گشت های مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن عمومی ناجا و شورای اصناف از سطح عرضه در استان خوزستان در حال انجام است.