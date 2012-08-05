18 هزار تن میگوی پرورشی در هرمزگان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا ناطق با اشاره به پتانسیل‌های پرورش میگو در هرمزگان، وضعیت موجود، افق آینده و بسته حمایتی پرورش میگو اظهار داشت: هرمزگان از دیرباز به عنوان یکی از عمده ترین مناطق تامین آبزیان در کشور و منطقه مطرح بوده است.

وی گفت: وجود اراضی وسیع در نوار ساحلی و جزایر استان هرمزگان و وجود ذخایر متنوع از انواع گونه‌های میگو و ماهیان دریایی و سایر آبزیان زمینه مناسبی را برای توسعه آبزی‌پروری در استان فراهم آورده است.

معاون استاندار هرمزگان در همین راستا با اشاره به برنامه‌های بخش شیلات در افق برنامه پنج ساله کشور برای افزایش تولید آبزیان گفت: سهم قابل توجهی از نیاز کشور در این بخش طی سال‌های آینده باید از طریق میگوی پرورشی تامین و تولید شود.

به گفته این مسئول میزان تولید از هزار و 206 تن در سال 80 به دو هزار و 297 تن در سال 90 رسیده است.

معاون استاندار هرمزگان گفت: وجود این آمار نشان از حرکت رو به جلو و پویای این صنعت در استان دارد.

ناطق در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی و ترویج گونه های پربازده ای مانند میگوی وانامی و رویکرد این صنعت یاد کرد و گفت توسعه گونه وانامی و دو دوره پرورش در سال سبب شد که در سال 90 صادرات میگو به میزان 121 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد.

معاون استاندار هرمزگان عنوان کرد بر اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی برنامه‌ها و اهداف میان مدت تولید میگوی پرورشی استان در مجموع پنج سال در استان به 17 هزار و 830 تن خواهد رسید.