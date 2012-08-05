مس کرمان با دو غایب به مصاف استقلال می رود

احمد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرچند بابت بخشش باتس که به ناحق در بازی با تراکتورسازی اخراج شد با فدراسیون فوتبال مکاتبه انجام دادیم اما جوابی تا این لحظه برای ما ارسال نشده است و گمان نکنم موفق شویم از او استفاده کنیم.

وی گفت: همچنین مسعود شجاعی به دلیل مصدومیت به این بازی نخواهد رسید و فعلا به صورت انفرادی مشغول تمرین است.

سرپرست مس کرمان وضعیت روحی و روانی تیم را پیش از بازی با استقلال مطلوب ارزیابی کرد و افزود: هرچند تاکنون جلسه ای مبنی بر قراردادن پاداش ویژه برای این بازی از سوی مقامات استان کرمان با بازیکنان تیم برگزار نشده است اما با این حال بازیکنان تمرینات پرنشاطی را طی روزهای گذشته برگزار کرده اند و آماده کسب یک نتیجه خود در بازی با استقلال هستند.

نخعی با تائید سفر زمینی تیم مس کرمان از تبریز به تهران پس از بازی با تراکتورسازی افزود: به دلیل اینکه پروازهای تبریز در آن روز با مشکل مواجه شد و با تائید کادر فنی بیشتر منتظر پروازهای تهران به تبریز نماندیم و از طریق زمینی خود را به تهران رساندیم و مشکل دیگری در این زمینه وجود نداشت.

مس کرمان آخرین تمرین خود پیش از بازی با استقلال را عصر یکشنبه در زمین دانشکده چمران برگزار خواهد کرد.