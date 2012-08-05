17 پروژه عمرانی توسط شرکت سازندگی انصار در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر معصومی، ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی شش طرح عمرانی شهرداری قزوین که در محل بوستان پنج هکتاری باغ آخوند برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرکت سازندگی انصار از سال 88 چند طرح عمرانی را در شهر قزوین بر عهده گرفته و با تکمیل پل های نادری و عمران در 180 روز زودتر از زمان تعیین شده توانمندی خود در اجرای طرح ها را نشان داده است.



وی افزود: ساخت پل بلوار امام علی(ع)، باهنر، ارتباطات، ساختمان شهرداری و شورای شهر، بوستان ملاخلیلا در دست اجراست و تلاش می کنیم پروژه های جدید نیز زودتر از موعد افتتاح شود.



17 پروژه عمرانی در سطح کشور در حال اجراست



معصومی تصریح کرد: در حال حاضر توسط شرکت انصار بیش از 17 پروژه بزرگ در مناطق مختلف کشور از جمله تهران، اهواز، زنجان، قزوین با بیش از 150 میلیارد تومان در حال اجراست.



مدیرعامل شرکت سازندگی انصار اظهارداشت: این شرکت ساخت ابنیه، فعالیت راه سازی، برج 30 طبقه در اهواز، برج 12 طبقه در تهران و چند زیرگذر را در حال اجرا دارد.



هفت طرح عمرانی در قزوین



وی افزود: شرکت سازندگی انصار همچنین از سه سال گذشته تاکنون هفت طرح عمرانی با 50 میلیارد تومان اعتبار را در شهر قزوین اجرا کرده یا در دست اجرا دارد.

معصومی بیان کرد: ساخت پارک بزرگ پنج هکتار ملاخلیلا یکی از طرحهای مهم شهر قزوین است که در بلوار جمهوری اسلامی این شهر اجرا خواهد شد و امکانات رفاهی و تفریحی مناسبی در آن پیش بینی شده است.

وی گفت: نمازخانه، پارکینگ، فضای بازی کودکان، آب نما، رستوران، تفرجگاه، استراحت گاه، فضای مکث،‌آلاچیق و سرویس های بهداشتی نیز در این طرح ساخته می شود.

معصومی اظهارداشت: پروژه تقاطع غیرهم سطح امام علی(ع) شهر قزوین که توسط شرکت سازندگی انصار در حال اجراس اولین پل کابلی استان قزوین است که تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآورشد: انجام پروژه های مختلف راهسازی، احداث ابنیه فلزی و بتنی، احداث ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی، خطوط لوله، طرحهیا مختلف آبیاری و زهکشی، تونل، پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و مسکن از فعالیتهای مهم شرکت سازندگی انصار است.