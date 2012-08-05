آماده توسعه روابط فرهنگی قم با پاکستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در دیدار رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان با اشاره به وجود اشتراکات فراوان بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان اظهار کرد: این دو کشور علاوه بر مرز جغرافیایی، در بسیاری از زمینه ها از جمله فرهنگی، مذهبی و تاریخی نیز مشترک می باشند.



وی به روابط تاریخی بین پاکستان و ایران اشاره و تصریح کرد: این روابط در دروه های مختلف همواره یک رابطه خوب و از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده است.



استاندار قم با اشاره به رویکرد دولت در توسعه و تقویت روابط استانی با استان های کشورهای همجوار افزود: در قالب این رویکرد، همکاری‌های خوبی بین قم با کشورهای هدف از جمله پاکستان صورت گرفته است.



پیریایی به زمینه های مناسب توسعه روابط قم با پاکستان اشاره و بیان داشت: آماده توسعه روابط قم با پاکستان در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های فرهنگی هستیم.



وی به سفر زیارتی شیعیان پاکستانی به قم اشاره و تصریح کرد: در طول سال شهر مقدس قم میزبان خیل عظیمی از شیعیان پاکستانی است که به قصد زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی به این شهر سفر می‌کنند.



استاندار قم به دیگر زمینه های توسعه روابط قم با پاکستان اشاره و گفت: علاوه برمراوده های فرهنگی، در زمینه توسعه فعالیت های تجاری، اقتصادی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی آماده همکاری می باشیم.



پیریایی با بیان این که این سفر مقدمه گسترش روابط بین قم با پاکستان خواهد بود، معاونان برنامه ریزی و سیاسی امنیتی استانداری را را مامور بررسی زمینه های مشترک همکاری و تحقق این همکاری ها کرد.



مردم پاکستان قم را یک مرکز الهام بخش می‌دانند



سید نیر حسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به پیوند دیرینه مردم ایران و پاکستان در عین همسایگی دو کشور، گفت: پاکستان و مردم آن همواره احترام ویژه‌ای برای مردم و رهبری ایران قائل بوده‌اند.



وی با بیان اینکه مردم پاکستان قم را یک مرکز الهام بخش و منطقه علمی و مذهبی می‌دانند، تصریح کرد: تقویت ارتباط دو کشور خصوصا بین استان‌ها، به نفع دو کشور است.



رئیس مجلس سنای پاکستان ایران را دارای جایگاه رفیعی در منطقه دانست و افزود: ما معتقدیم بدون همراهی جمهوری اسلامی ایران هیچ پیشرفتی در منطقه میسر نخواهد بود.

