برداشت خوشه های طلایی برنج در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 53 هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت شالی قرار دارد که پیش بینی می شود 300 هزار تن شلتوک برنج برداشت شود.

شرایط آب و هوایی مناسب و بارندگی به موقع سبب افزایش 10 هزار هکتاری سطح زیر کشت برنج در گلستان شد.

همچنین برداشت مکانیزه سبب افزایش عایدات کشاورزان شده است و میزان هزنیه ها را هکتاری 180 تا 200 هزار تومان کاهش داده است.

کاهش ضایعات، کاهش هزینه ها و افزایش سطح برداشت از مزایای برداشت مکانیزه برنج در استان است.

تولید 15 هزار تن آلو از باغات گلستان

15 هزار تن آلو از هزار و 500 هکتار از باغات گلستان تولید شد

فتاحی مسئول باغات جهاد کشاورزی استان گلستان، میزان ضایغات این محصول را 15 تا 20 درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در فرایند چیدن و انتقال محصول به ضایعات تبدیل می شود.

وی یادآورشد: 60 درصد محصول تولیدی در استان به مصرف خوراکی می رسد و بقیه به سایر استانها ارسال می شود.

وی قیمت هر کیلوگرم محصول آلو را بین 1300 تا 1500 تومان اعلام کرد.