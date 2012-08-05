فعالیتهای عمرانی در شیراز چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معین بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: در اواخر سال 89 اعلام کردم اگر سنگ هم از آسمان ببارد شهرداری باید نسبت به شروع پروژه های بزرگ نظیر تقاطع های معالی آباد، ستارخان و میدان ولیعصر اقدام کند.

وی ادامه داد: یکسال برای برنامه ریزی و مطالعات گذشت و در این مدت شورای شهر در اقدامی شجاعانه بودجه 400 میلیارد تومانی سال 89 را به 600میلیاردتومان در سال 90 و سپس یک هزار میلیاردتومان در سال 91 افزایش داد.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: شهر شیراز در سال جدید در حال پوست انداختن است و هیچ زمانی این همه اجرای پروژه های عمرانی را یکجا تجربه نکرده است.

معین تاکید کرد: امروز تمام مردم و کوچه و بازار می دانند که شورا و شهرداری شیراز در اجرای وظایف قانونی و همچنین فرامین مقام معظم رهبری در خط مقدم جبهه ای عمرانی به وسعت کل شهر شیراز مشغول مبارزه با مشکلات هستند.

وی افزود: امروز علاوه بر اینکه در حال تکمیل پروژه های هدف هستیم در صدد طراحی پروژه های هدف95 نیز هستیم تا دست شورای شهر بعدی پر باشد و طبیعی است که در این جنگ عمرانی شهردار شجاع و شورای شهر نیازمند پشتیبانی لجستیکی همه جانبه مردم و مسئولان هستند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مراجعه تعدادی از سازندگان مسکن به جاههای مختلف در خصوص عوارض قانونی یک طبقه اضافی بر طرح تفصیلی عنوان کرد:اخیرا تعداد اندکی از سازندگان به میزان کمتر از انگشتان یک دست به اینجا و آنجا مراجعه و در مورد عوارض قانونی یک طبقه اضافی بر طرح تفصیلی مسائلی را مطرح کرده اند در صورتی که اخذ مجوز این طبقه اضافی به دلخواه و در صورت تقاضای مالک بوده که در این صورت قسمتی از ارزش افزوده آن طبقه را بر اساس مصوبه قانونی شورای شهر پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در این مورد استاندار فارس حتما به این نکته عنایت داشته و تائید می کند که نمی شود عمران و آبادی یک شهر را فدای منافع شخصی کوتاه مدت عده ای اندک کرد.