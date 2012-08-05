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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

معین تاکید کرد:

فعالیتهای عمرانی در شیراز چشمگیر است

فعالیتهای عمرانی در شیراز چشمگیر است

شیراز - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر شیراز فعالیتهای عمرانی در حال انجام در این شهر را چشمگیر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معین بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: در اواخر سال 89 اعلام کردم اگر سنگ هم از آسمان ببارد شهرداری باید نسبت به شروع پروژه های بزرگ نظیر تقاطع های معالی آباد، ستارخان و میدان ولیعصر اقدام کند.

وی ادامه داد: یکسال برای برنامه ریزی و مطالعات گذشت و در این مدت شورای شهر در اقدامی شجاعانه بودجه 400 میلیارد تومانی سال 89 را به 600میلیاردتومان در سال 90 و سپس  یک هزار میلیاردتومان در سال 91 افزایش داد.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: شهر شیراز در سال جدید در حال پوست انداختن است و هیچ زمانی این همه اجرای پروژه های عمرانی را یکجا تجربه نکرده است.

معین تاکید کرد: امروز تمام مردم و کوچه و بازار می دانند که شورا و شهرداری شیراز در اجرای وظایف قانونی و همچنین فرامین مقام معظم رهبری در خط مقدم جبهه ای عمرانی به وسعت کل شهر شیراز مشغول مبارزه با مشکلات هستند.

وی افزود: امروز علاوه بر اینکه در حال تکمیل پروژه های هدف هستیم  در صدد طراحی پروژه های هدف95 نیز هستیم تا دست شورای شهر بعدی پر باشد و طبیعی است که در این جنگ عمرانی شهردار شجاع و شورای شهر نیازمند پشتیبانی لجستیکی همه جانبه مردم و مسئولان  هستند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مراجعه تعدادی از سازندگان مسکن به جاههای مختلف در خصوص عوارض قانونی یک طبقه اضافی بر طرح تفصیلی عنوان کرد:اخیرا تعداد اندکی از سازندگان به میزان کمتر از انگشتان یک دست به اینجا و آنجا مراجعه و در مورد عوارض قانونی یک طبقه اضافی بر طرح تفصیلی مسائلی را مطرح کرده اند در صورتی که اخذ مجوز این طبقه اضافی به دلخواه و در صورت تقاضای مالک بوده که در این صورت قسمتی از ارزش افزوده آن طبقه را بر اساس مصوبه قانونی شورای شهر پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در این مورد استاندار فارس حتما به این نکته عنایت داشته و تائید می کند که نمی شود عمران و آبادی یک شهر را فدای منافع شخصی کوتاه مدت عده ای اندک کرد.

کد مطلب 1666247

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