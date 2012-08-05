چند بازیکن اصلی صبا مقابل پرسپولیس غایب هستند

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مصاف با پرسپولیس تهران حساسترین بازی ما در مقایسه با سه بازی قبل لیگ دوازدهم است که امیدواریم بازیکنان ما با ارائه بهترین بازی خود پیروز میدان شوند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی تیم فوتبال صبای قم در آستانه دیدار حساس یکشنبه شب با تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، اضافه کرد: در این بازی دو بازیکن تیم فوتبال صبای قم محروم هستند و کادر پزشکی برای بازگشت مصدومان تیم تلاش زیادی انجام می دهد که امیدوارم آنها به ترکیب صبا بازگردند.
حق جو و هوتن غایبان اخراجی صبا مقابل پرسپولیس
سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: مسعود حق جو و مجید هوتن دو مدافع تیم فوتبال صبای قم با توجه به کارت های قرمزی که در دیدار هفته گذشته با تیم فوتبال ملوان بندر انزلی دریافت کردند، در این مسابقه دو بازیکن محروم صبای قم به شمار میروند.
وی اضافه کرد: متاسفانه آسیبدیدگی بازیکنان کلیدی تیم در هفتههای اخیر مشکلات زیادی را برای کادر فنی به وجود آورده است و آنها در استفاده از بهترین بازیکنان تیم با مشکلات زیادی مواجه هستند که این مهم در دیدار یکشنبه شب با پرسپولیس نیز برای صبای قم حادث شده است.
نجاتی خاطرنشان کرد: بعد از آسیبدیدگی شدیدی که در دیدار هفته دوم برابر ذوب آهن برای مجید حیدری، سعید لطفی و محمدامین آرام طبع سه مدافع متعصب تیم به وجود آمد، اکنون دست کادر فنی برای انتخاب مدافعان تیم در این دیدار کمی بسته است اما نگرانی وجود ندارد و بازیکنان جوانتر جایگزین های خوبی در این دیدار خواهند بود.
صبای قم می تواند در دیدار با پرسپولیس تهران به سه امتیاز برسد
وی با تشریح وضعیت تیم فوتبال صبای قم، تاکید کرد: سایر بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در سلامتی و آمادگی کامل قرار دارند و با توجه به همین آمادگی، انتظار ما این است که صبای قم بتواند در دیدار با پرسپولیس تهران به سه امتیاز دست یابد.
نجاتی اظهار داشت: این مسابقه دومین بازی خارج از خانه تیم فوتبال صبای قم است، در حالی که صبا از سه بازی خانگی قبل خود دو پیروزی خوب برابر پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان در کارنامه داریم و می توانیم باخت به ملوان را نیز در این دیدار جبران کنیم.
وی بیان کرد: کسب سومین پیروزی در بازیهای این فصل هدف اصلی بازیکنان و کادر فنی صبای قم از دیدار حساس با تیم فوتبال پرسپولیس است که امیدوارم با توجه به اهمیت آن در تثبیت جایگاه ما در جدول رده بندی، یکشنبه شب این مهم حاصل شود.
مسابقه حساس تیمهای فوتبال صبای قم و پرسپولیس از ساعت 22 و30 دقیقه یکشنبه شب 15 مرداد ماه به میزبانی تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود که صبای قم با شش امتیاز در رده چهارم قرار دارد و پرسپولیس با چهار امتیاز، مکان دهم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتال کشور را در اختیار گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: با اینکه چند بازیکن اصلی تیم صبا قم در دیدار مقابل پرسپولیس غایب هستند، اما به پیروزی در خانه حریف نیاز داریم.
حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مصاف با پرسپولیس تهران حساسترین بازی ما در مقایسه با سه بازی قبل لیگ دوازدهم است که امیدواریم بازیکنان ما با ارائه بهترین بازی خود پیروز میدان شوند.
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