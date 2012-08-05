علی حبیبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم قرآن و هم روزه زمینه کمال است، اظهار داشت: با توجه به اینکه ماه رمضان ماه نزول قرآن است و قرآن کتاب هدایت، یکی از راه های خودسازی در این ماه مبارک، بهره برداری از معارف ناب قرآن کریم است.

این مدرس حوزه و دانشگاه عنوان کرد: روزه خودداری از خوردن وآشامیدن است و گرسنگی زمینه را برای توجه بیشتر به معنویت فراهم می کند زیرا بهترین حالات قرب انسان به خدا در حالت گرسنگی است.

وی افزود: در صورتی که چشم و گوش وزبان انسان در هنگام روزه داری از گناه و معصیت به دور باشد، ماه رمضان فرصت خوبی برای طی پله های کمال و خودسازی خواهد بود.

حبیبیان ادامه داد: خودداری از خوردن و آشامیدن در ماه رمضان در حقیقت تمرین کنترل هوای نفس است که این تمرین باعث می شود در سایر ماه های سال فرد از خوردن غذای حرام پرهیز کرده و خود را در مقابل وسوسه شیطان کنترل کند ضمن اینکه فضای حاکم بر ماه رمضان هم به نوعی انسان را به یاد خدا می اندازد و در تاثیر پذیری مثبت موثر است.

وی به والدین توصیه کرد: از سختگیری بیش از حد به فرزندانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند، خودداری کنند و با یادآوری فقر و آفات آن، توان مقابله با گرسنگی را در فرزندشان بالا ببرند.