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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

مدرس حوزه و دانشگاه:

بهترین حالت قرب الهی در لحظات گرسنگی است/ رمضان فرصت بهره‌گیری از معارف قرآن

بهترین حالت قرب الهی در لحظات گرسنگی است/ رمضان فرصت بهره‌گیری از معارف قرآن

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد اقامه نماز استان گفت: گرسنگی زمینه را برای توجه بیشتر به معنویت فراهم می کند چرا که بهترین حالات قرب الهی همان لحظات گرسنگی است.

علی حبیبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم قرآن و هم روزه زمینه کمال است، اظهار داشت: با توجه به اینکه ماه رمضان ماه نزول قرآن است و قرآن کتاب هدایت، یکی از راه های خودسازی در این ماه مبارک، بهره برداری از معارف ناب قرآن کریم است.

این مدرس حوزه و دانشگاه عنوان کرد: روزه خودداری از خوردن وآشامیدن است و گرسنگی زمینه را برای توجه بیشتر به معنویت فراهم می کند زیرا بهترین حالات قرب انسان به خدا در حالت گرسنگی است.

وی افزود: در صورتی که چشم و گوش وزبان انسان در هنگام روزه داری از گناه و معصیت به دور باشد، ماه رمضان فرصت خوبی برای طی پله های کمال و خودسازی خواهد بود.

حبیبیان ادامه داد: خودداری از خوردن و آشامیدن در ماه رمضان در حقیقت تمرین کنترل هوای نفس است که این تمرین باعث می شود در سایر ماه های سال فرد از خوردن غذای حرام پرهیز کرده و خود را در مقابل وسوسه شیطان کنترل کند ضمن اینکه فضای حاکم بر ماه رمضان هم به نوعی انسان را به یاد خدا می اندازد و در تاثیر پذیری مثبت موثر است.

وی به والدین توصیه کرد: از سختگیری بیش از حد به فرزندانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند، خودداری کنند و با یادآوری فقر و آفات آن، توان مقابله با گرسنگی را در فرزندشان بالا ببرند.

کد مطلب 1666252

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