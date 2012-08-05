تماشاگران مس کرمان برای تشویق این تیم هم قسم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که مدیر عامل باشگاه مس در آن شرکت داشت تعداد زیادی از هواداران و لیدرهای تیم نیز حضور داشتند.

نکته جالب در این تمرین هم قسم شدن هواداران تیم مس کرمان برای تشویق این تیم تا دقیقه نود در بازی با استقلال تهران بود.

در روزهای گذشته و به دلیل درگیری هایی که میان هواداران و برخی از عوامل تیم در تمرینات مس اتفاق افتاده بود حاشیه های اطراف تیم به شدت افزایش پیدا کرده بود که ظاهرا در این جلسه تمرین قرار شد همه کدورت ها کنار گذاشته شود و کرمانی ها برای پیروزی بر استقلال متحد شوند.

باید دید مس کرمان با کسب یک نتیجه خوب برابر استقلال سبب پایداری این اتحاد در کرمان خواهد شد یا اوضاع این تیم همچنان پرخبر دنبال می شود.

