به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشاهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دهه چهارم انقلاب هستیم و آنچه که از اهمیت در این نظام برخوردار بوده کارآمدی انقلاب اسلامی است.



وی با اشاره به شعار امسال تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی گفت: تنها دانشگاهی در شمال کشور هستیم که مباحث علمی را در صنعت و محقق شدن شعار امسال پیگیری می کنیم.



عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: با ایجاد مباحث فرهنگی و با کارآمدی و استفاده از اساتید مجرب گره های کور فرهنگی را در دانشگاه باز کنیم.



جهانشاهی با اشاره به تهدید و تحریم استکبار علیه کشور گفت: با استفاده از دانش بومی در بخش علم صنعت و پرداختن رفع معضلات سند و فناوری نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب سازیم.



وی بیان داشت: معتقد هستیم در عرصه فناوری و صنعت نباید به مسائل فرهنگی بی توجهی شود و این دو باید در کنار یگدیگر برای کارآمدی دیده شوند.



این مقام مسئول ادامه داد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در چهار سال گذشته در بحث فناوری نوین رتبه نخست را درسطح کشور کسب کرده است.



وی گفت: در سال گذشته در حوزه فرهنگی، این دانشگاه در کشور رتبه نخست را کسب کرده است.