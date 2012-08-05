به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشاهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دهه چهارم انقلاب هستیم و آنچه که از اهمیت در این نظام برخوردار بوده کارآمدی انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به شعار امسال تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی گفت: تنها دانشگاهی در شمال کشور هستیم که مباحث علمی را در صنعت و محقق شدن شعار امسال پیگیری می کنیم.
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: با ایجاد مباحث فرهنگی و با کارآمدی و استفاده از اساتید مجرب گره های کور فرهنگی را در دانشگاه باز کنیم.
جهانشاهی با اشاره به تهدید و تحریم استکبار علیه کشور گفت: با استفاده از دانش بومی در بخش علم صنعت و پرداختن رفع معضلات سند و فناوری نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب سازیم.
وی بیان داشت: معتقد هستیم در عرصه فناوری و صنعت نباید به مسائل فرهنگی بی توجهی شود و این دو باید در کنار یگدیگر برای کارآمدی دیده شوند.
این مقام مسئول ادامه داد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در چهار سال گذشته در بحث فناوری نوین رتبه نخست را درسطح کشور کسب کرده است.
وی گفت: در سال گذشته در حوزه فرهنگی، این دانشگاه در کشور رتبه نخست را کسب کرده است.
ساری- خبرگزاری مهر: عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: با استفاده از دانش بومی بر تحریم و تهدیدهای استکبار غلبه می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشاهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دهه چهارم انقلاب هستیم و آنچه که از اهمیت در این نظام برخوردار بوده کارآمدی انقلاب اسلامی است.
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