فاضلاب آبادان با روش‌ کاملا بهداشتی در حال ساخت است

احمد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار کرد: عمده مشکل فاضلاب این شهرستان، وجود زمین های سست همراه با خاک رس است که انجام پروژه ها را با مشکلات زیادی رو برو کرده است.
وی افزود: پروژه فاضلاب این منطقه با روش کاملا بهداشتی و دفع استاندارد بهینه در حال اجراست که امیدواریم با تعامل مسئولان امر پیش از موعد مقرر به بهره برداری برسد.
مجری طرح فاضلاب آبادان اضافه کرد: فاضلاب بسیاری از مناطق شهری آبادان فرسوده بوده که با تعامل و حمایت مسئولان شهرس و استانی همچنین اختصاص اعتبارات ویژه در این زمینه اقدامات موثری صورت می گیرد.
وی ادامه داد: این پروژه 22 کیلومتر شبکه انشعابات و 23 شبکه اصلی را در مدت زمان اجرایی 14 ماه را به اتمام می رساند.
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