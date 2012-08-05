  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

فاضلاب آبادان با روش‌ کاملا بهداشتی در حال ساخت است

فاضلاب آبادان با روش‌ کاملا بهداشتی در حال ساخت است

آبادان - خبرگزاری مهر: مجری طرح فاضلاب آبادان گفت: پروژه فاضلاب این منطقه با روش‌ی کاملا بهداشتی و دفع استاندارد بهینه در حال اجراست.

احمد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار کرد: عمده مشکل فاضلاب این شهرستان، وجود زمین های سست همراه با خاک رس است که انجام پروژه ها را با مشکلات زیادی رو برو کرده است.

وی افزود: پروژه فاضلاب این منطقه با روش‌ کاملا بهداشتی و دفع استاندارد بهینه در حال اجراست که امیدواریم با تعامل مسئولان امر پیش از موعد مقرر به بهره برداری برسد.

مجری طرح فاضلاب آبادان اضافه کرد: فاضلاب بسیاری از مناطق شهری آبادان فرسوده بوده که با تعامل و حمایت مسئولان شهرس و استانی همچنین اختصاص اعتبارات ویژه در این زمینه اقدامات موثری صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این پروژه 22 کیلومتر شبکه انشعابات و 23 شبکه اصلی را در مدت زمان اجرایی 14 ماه را به اتمام می رساند.
 

 
کد مطلب 1666295

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها