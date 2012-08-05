استقلال در کرمان تمرین نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود تیم استقلال بلافاصله پس از ورود به کرمان راهی ورزشگاه باهنر کرمان شود و در زیر نور در زمین اصلی مسابقه به تمرین بپردازد.

اما ظاهرا مقامات ورزشگاه به دلیل اینکه مشغول تعمیرات در ورزشگاه هستند با این درخواست باشگاه استقلال مخالفت کردند تا این تیم در کرمان برنامه تمرینی نداشته باشد.

مس کرمان هم نتوانست آخرین جلسه تمرینی خود را در این ورزشگاه برگزار کند و مجبور شد پیش از افطار در زمین تمرینی چمران مراحل آماده سازی خود را طی کند.

استقلال تهران عصر یکشنبه راهی کرمان خواهد شد و با پرواز ساعت شش و 30 دقیقه عصر به کرمان خواهد آمد.