تيم ملي كوهنوردي براي زيارت به مشهد سفر كرد

به گزارش خبرگزاري" مهر" ازمشهد تيم ملي ايران شامل 25 كوهنورد مرد وزن كه توسط صادق آقاجاني رئيس فدراسيون كوهنوردي همراهي مي شود، درفرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد مورد استقبال مسوولان ورزشي استان خراسان رضوي قرارگرفت.

گروه ايراني صعود كننده به اورست متشكل ازهفت زن وهفت مرد ازروزچهارشنبه هفته جاري برنامه سفرخود را به اين منظور شروع مي كند. اين براي نخستين باراست كه زنان مسلمان ايراني بعنوان اعضاي تيمي ازكشورمان عازم صعود به بام جهان مي شوند.