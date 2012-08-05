انعقاد قرارداد با 30 سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد گفت: درحالی که دشمن با تمام توان نسبت به تحریم های مختلف علیه کشور اقدام کرده صنعتگران پرتلاش ، در خط مقدم و مقابله با تحریمها ، قدم برداشته و در جهت ارتقا تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که از فرمایشات مهم مقام معظم رهبری بوده مشغول مبارزه همه جانبه در این جهاد اقتصادی هستند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: در چهار ماهه نخست امسال، تعداد 30 قرارداد با سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد شد.

وفایی نژاد افزود: زمین های واگذار شده به سرمایه گذاران جهت استقرار واحدهای تولیدی در زمینه های مواد غذایی، سلولزی ، شیمیایی، کانی فلزی و الکترونیک بوده که با راه اندازی این واحدها ، بستر مناسبی برای ایجاد تولید و اشتغال پایدار در سطح استان فراهم خواهد شد.

تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی صادر کنندگان نمونه استانی

مهدی گلچوب، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: نظر به استقبال خوب صادرکنندگان جهت حضور در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال 91 ، زمان ثبت نام الکترونیکی حداکثر تا پایان روز جمعه 20 مرداد 91 و مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری چهارشنبه 25 مرداد 91 تمدید شد.

وی برخی از مهمترین شاخصها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه را، درآمد ارزی حاصل از صادرات، گستردگی، حفظ و ماندگاری بازارهای هدف و نفوذ به بازارهای جدید، سابقه فعالیت صادراتی، حضور فعال در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، حضور در هیئت های بازرگانی و بازاریابی اعزامی به خارج، تبلیغات بین المللی، دارا بودن گواهینامه های ملی و بین المللی، توسعه فعالیت و جذب سرمایه گذاری خارجی و عضویت در تشکلهای صادراتی عنوان کرد.

گلچوب افزود: با توجه به اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد از صادرکنندگان استان خواست تا نسبت به ثبت نام در این رقابت اقدام کنند.

صعود یکی از کارکنان صنعت، معدن و تجارت مازندران به قله دماوند



سید مرتضی حجه فروش، یکی از کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به همراه گروه کوهنوردی آزاد ساری از ضلع جنوبی دماوند که حدود 10 ساعت به طول انجامید صعود کرد.

وی مدت هفت سال سابقه کوهنوردی داشته و پیش از این قلل مختلف از جمله قدمگاه ارفع کوه، جابان را فتح کرده است.

سید مرتضی حجه فروش رئیس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران است.