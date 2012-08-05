کاهش12درصدی تصادفات درون و برون شهری درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کرم الله حسینی ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: میزان تصادفات منجر به فوت نیز در جاده های برون شهری استان 16 درصد کاهش یافته است.

وی از افزایش تلفات درون شهری در چهار ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و عنوان کرد: این میزان کمتر از تعداد انگشتان یک دست است اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

این مسئول بیان کرد: میزان تصادفات جاده ای در استان، از سال 84 به بعد با اقدامات پلیس و اجرای قوانین جدید راهنمایی و رانندگی کاهش یافته است.

پلیس به جای دستگاههای فرهنگی فرهنگسازی می کند

حسینی همچنین بر فرهنگسازی برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و گفت: وظیفه پلیس تنها اعمال قانون است اما با این حال نیروی انتظامی استان بیش از همه دستگاههای فرهنگی در این خصوص فعالیت فرهنگی داشته است.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد عدم رعایت قوانین را ناشی از مشکلات فرهنگی عنوان کرد و بیان داشت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تنها با اعمال جریمه محقق نمی شود و باید به یک باور عمومی بدل شود.

وی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده 86درصد مردم شهر یاسوج از کمربند ایمنی استفاده می کنند، گفت: برخی ناوگان حمل و نقل عمومی مقررات مربوط به بستن کمربند را رعایت نمی کنند.

حسینی افزود: پلیس در ایستگاههای ثابت حمل و نقل مسافر اعمال قانون می کند اما در طول مسیر امکان اعمال قانون وجود ندارد مگر آنکه مشاهده شود.

زیرساختهای کنترل الکترونیکی در یاسوج مهیا شده است

وی همچنین یادآور شد: زیرساختهای لازم برای کنترل و نظارت الکترونیکی در شهر یاسوج به خوبی مهیا شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 10دوربین مداربسته در شهر نصب شده و 9 دوربین دیگر نیز در حال نصب است.

حسینی یادآور شد: پیشنهاد نصب 10 دوربین دیگر نیز ارائه شده که در صورت موافقت به زودی در مکانهای مختلف شهر نصب می شوند.

این مسئول عنوان کرد: با کنترل و نظارت الکترونیکی بخش زیادی از مشکلات ترافیکی شهر مرتفع می شود و اعمال قانون از این طریق صورت می گیرد.