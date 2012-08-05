طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه آزاد کرج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع ماه مبارک رمضان، طرح ضیافت اندیشه های قرانی در قالب یک طرح سراسری در اغلب استانهای کشور اجرا شد.

این طرح در استان البرز در دانشگاه آزاد کرج با حضور مسئولان استانی و شهر کرج آغاز و مورد استقبال پرشور دانشجویان قرار گرفت.

دانشجویان در قالب این طرح در سه درس مبانی انقلاب اسلامی، اندیشه های اسلامی و متون اسلامی در کارگاه های آموزشی و کلاس های درسی حضور یافته و علاوه برآن در جلسات هم اندیشی، کرسی های آزاد اندیشی و کارگاه های آموزشی خبرنگاری و وبلاگ نویسی شرکت کردند.

پخش فیلم و برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم با حضور برخی از عوامل فیلم از جمله برنامه های جانبی این طرح بود.

تاثیرات فکری طرح ضیافت اندیشه یادگاری نمایندگی ولی فقیه برای دانشجویان است

حجت الاسلام فرید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح گفت: این طرح با هدف ایجاد فضایی برای انس هر چه بیشتر دانشجویان با اندیشه های انقلابی و اسلامی و تلاش در جهت استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان اجرا شد.

وی اظهار داشت: در این طرح دانشجویان با گذراندن چهار واحد درسی در 70 جلسه هم اندیشی، 12 کارگاه، شش جلسه نقد فیلم و یک جلسه کرسی ازاد اندیشی حضور یافتند.

حجت الاسلام فرید تصریح کرد: حضور در این طرح که بی شک گامی موثر در جهت تولید فکرهایی اسلامی و بصیرت افزایی دانشجویان بوده تاثیرات فکری ارزشمندی در دانشجویان باقی خواهد گذاشت که یادگاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه برای آنها خواهد بود.

سفر حج عمره و مشهد مقدس هدیه به حاضران طرح ضیافت اندیشه

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در مراسم اختتامیه این طرح با قید قرعه 25 نفر از برادران و خواهران هدیه سفر به خانه خدا و 15 نفر نیز سفر به مشهد مقدس را دریافت کردند.

وی تصریح کرد: طرح ضیافت اندیشه با برگزاری آزمون در سه روز متوالی 15، 16 و 17 مرداد ماه به کار خود پایان می دهد.