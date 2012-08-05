عنوان "جدایی ری از تهران" صحیح نیست

امیرحسین باقرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسئله جدایی ری از تهران افزود: مسئله ای به نام انتزاع ری از تهران نداریم چرا که ما در همه بخشها از جمله اجرایی و قضایی مستقل بوده و تنها شهرداری این منطقه وابسته به تهران است.ما می خواهیم تهران را از شهرری جدا کنیمامیرحسین باقرنژاد اظهار داشت: این مسئله به دو شکل غلط است، زیرا ما در همه بخشها جدا هستیم و آنچه که ما به عنوان شهرستان تلقی کردیم، به دست گرفتن مدیریت خدمات شهری شهرری است و باید بگوییم که می خواهیم تهران را از شهرری جدا کنیم.وی اضافه کرد: آقایان در مصاحبه های خود می گویند، هنگامی که ری بوده، تهران در انتهای ری قرار داشته و هم اکنون نیز ما تنها به لحاظ مدیریت خدمات شهری که شهرداری منطقه 20 است به تهران متصل و عنوان جدایی ری از تهران عنوان بدی است که ما می توانیم این تعریف را عوض و بگوییم که تهران در حال جدایی از ری است.شهرری در طول 33 سال خدمات زیادی برای تهران انجام داده استفرماندار ری اظهار داشت: دوستانی که در تهران ادعای قیومیت شهرری را دارند، مقداری کوتاه بیایند زیرا ظلم است، به لحاظ این که خدماتی را که شهرری در طول این 33 سال انقلاب اسلامی برای تهران انجام داده کارهای بسیار بزرگ و اثرگذاری بوده است.وی افزود: فرزندان شهرری اثرات مثبتی را در جنگ، پشتیبانی و اعزام داشتند و لشکرهای مختلف را یاری کرده که اگر کل سهم فرزندان ری را کنار بگذاریم، یک کار بزرگی باقی می ماند که آن تربیت بهترین نیروهایی در شهرری در دستگاههای تهران هستند و در هر دستگاه اجرایی و یگانها افرادی از شهرری بوده و بسیاری از پستهای حساس در دست افراد شهرری است و نیمی از افراد با چراغ خاموش در شهر فعالیت می کنند.باقری نژاد تأکید کرد: حداقل سه نفر از اعضای شورای شهر تهران از شهرری بوده که این سهم غیرقابل انکار است و چگونه می شود که این شهرستان با این نیروهایی که تربیت کرده توان و لیاقت جدا شدن تمامی ارگانها را نداشته باشد و نتواند این مکان کوچک را نیز اداره کند.وی ادامه داد: بنده در مجلس نیز عنوان کردم که شما نمی توانید در مقابل اجرای قانون بایستید و اگر بخواهید آن را لغو کنید باید این کار را در قالب طرحی به صحن علنی مجلس ببرید و قانون را عنوان و یا آن را اصلاح کنید.وی گفت: در سفر اخیری که رئیس جمهور به پالایشگاه نفت شهید تندگویان داشت، پروژه ای افتتاح شد که جزو اولین پروژه صنعت نفت به عنوان پروژه مهر ماندگار تلقی خواهد شد که طی آن فرآیند عملکرد پالایشگاه نفت نیز وضعیت بهتری پیدا می کند.این مسئول افزود: این اقدام، حاصل دستاوردهای جوانان و دانشمندان ماست که به عنوان دومین مکان که اولین آن در ایتالیا بوده، در پالایشگاه شهید تندگویان افتتاح شد.

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