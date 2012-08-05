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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

ولی زاده در گفتگو با مهر:

23 روستا مهد در بخش سامان فعالیت می کنند

23 روستا مهد در بخش سامان فعالیت می کنند

سامان - خبرگزاری مهر: معاون بهزیستی بخش سامان گفت: 23 روستا مهد در بخش سامان در روستاها فعالیت می کنند.

محبوبه ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 23 روستا مهد در این بخش فعالیت می کنند، اظهار داشت: در شهر سامان سه مهد کودک خصوصی و در روستاهای بخش سامان 23 مهد روستایی فعالیت می کنند.

وی افزود: مجوز روستا مهدها به افرادی که داری مدرک لیسانس در زمینه علوم اجتماعی، روانشناسی ، علوم تربیتی و .... هستند اعطا می شود.

ولی زاده بیان داشت: در این بخش دو مرکز سرای سالمندان، دو مرکز جسمی و ذهنی و دو مرکز کمپ ترک اعتیاد و مرکز ترک اعتیاد وجود دارد.

معاون بهزیستی بخش سامان با اشاره به اینکه در بخش سامان 280 نفر توانبخش و 100 خانواده تحت پوشش هستند، بیان داشت: خانواده های تحت پوشش این بخش در سه حوزه زنان سرپرست خانوار، شبه خانواده و خانواده های دو قلوها و سه قلو ها هستند.

ولی زاده عنوان کرد: به افراد و خانواده های تحت پوشش در زمینه ساخت و تعمیر مسکن، خرید لوازم خانگی، ازدواج ، تهیه جهیزیه و ... خدمات رسانی صورت می گیرد.

کد مطلب 1666341

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