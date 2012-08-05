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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

مشایخی:

220 خانوار روستایی استان مرکزی ار نعمت گاز طبیعی برخوردار می‌شوند

220 خانوار روستایی استان مرکزی ار نعمت گاز طبیعی برخوردار می‌شوند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: ساکنین 220 خانوار چهار روستای شهرستان اراک در استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، غلامرضا مشایخی  با بیان اینکه پیمانکار این روستاها تعیین شده است افزود: روستاهای ساقی، کاروانسرا، رودباران و جمالکه از توابع شهرستان اراک در استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی بهره ‌مند می شوند.

وی ادامه داد: جهت گازرسانی به این روستاها نیاز به اجرای 22هزارو600 متر شبکه گاز از نوع پلی‌اتیلن و نصب 220عدد علمک گاز است که با انتخاب شرکت برنده مناقصه اجرای تمام مراحل مذکور به عهده شرکت «ماهان صنعت صدرا» قرار گرفت.

مشایخی هزینه تأمین کالا و اجرای گازرسانی به این روستاها را بالغ بر 12میلیارد و496میلیون ریال برآورد کرد و اظهارداشت: مدت اجرای این پروژه 240روز تقویمی در نظرگرفته شده است که پس از اجرای گازرسانی به این روستاها سالانه 440 هزار لیتر در مصرف فرآورده های نفتی به جای دیگر سوختها صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

کد مطلب 1666342

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