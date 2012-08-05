11 هزار داوطلب خراسان جنوبی مجاز به انتخاب رشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خطیب پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: از این تعداد پنج هزار و 666 نفر از شهرستان بیرجند مجاز به انتخاب رشته شدند.

وی در خصوص نحوه انتخاب رشته داوطلبان، تصریح کرد: داوطلبان می توانند در سامانه سازمان سنجش 100 رشته را انتخاب کنند.

خطیب با بیان اینکه داوطلبان براساس علاقه مندی به رشته ها و دانشگاه محل تحصیل می توانند انتخاب رشته کنند، افزود: داوطلبان باید براساس شرایط، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رشته و دانشگاه محل تحصیل خود را انتخاب کنند.

به گفته وی با توجه به اینکه نقل و انتقالات رشته های تحصیلی و دانشگاههای محل تحصیل بسیار طولانی است باید داوطلبان با دقت بیشتری رشته های مورد نظر را انتخاب کنند.

خطیب به برنامه های این دانشگاه برای آشنایی داوطلبان با نحوه انتخاب رشته اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا همایشی سه روزه برای آشنایی دانشجویان با رشته های تحصیلی پیش بینی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه بیرجند زمان برگزاری این همایش را 17، 18 و 19 مردادماه جاری اعلام کرد.

وی تعداد رشته های کارشناسی این دانشگاه را 86 رشته عنوان کرد و بیان داشت: این دانشگاه در گروه های آموزشی ریاضی و فنی، گروه آزمایشی علوم تجربی، ، گروه آزمایشی علوم انسانی، گروه آزمایشی زبانهای خارجی و گروه آزمایشی هنر پذیرش دانشجو دارد.

خطیب جمعیت فعلی دانشگاه بیرجند را 11 هزار و 700 نفر برشمرد و بیان کرد: با پذیرش دانشجویان جدید الورود و حذف دانشجویان فارغ التحصیل از جمعیت دانشجویی دانشگاه آمار دانشجویان دانشگاه بیرجند در مهرماه امسال به 12 هزار و 700 نفر خواهد رسید.

معاون آموزشی دانشگاه بیرجند تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه بیرجند در سال جاری را دو هزار و 700 نفر ذکر کرد و گفت: هم اکنون دانشجویان دانشگاه بیرجند در 12 دانشکده و سه آموزشکده اقماری اشتغال به تحصیل دارند.