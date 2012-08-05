به گزارش خبرگزاری مهر، آبیدال پس از دیدار دوستانه شب گذشته بارسا مقابل پاریسن ژرمن در گفتگو با خبرنگاران گفت: حالم خوب است و بسیار بهتر از سه ما پیش هستم. برنامه‌هایی را که پزشکان برایم در نظر گرفته‌اند را پشت سر می‌گذارم تا هرچه زودتر شرایط حضور در میدان را پیدا کنم.

وی در ادامه تصریح کرد: باید همه چیز آهسته و سر فرصت پیش برود، چرا که عمل بسیار سختی را پشت سرگذاشته‌ام. اگر همین طور ادامه دهم فکر می‌کنم تا ماه دسامبر بتوانم برای بارسا به میدان بروم. اگر دیرتر شد هم مهم نیست هدف من بازگشت به میادین است که امیدوارم با آمادگی کامل باشد.

آبیدال دیدار دوستانه شب گذشته بارسا مقابل پاریسن ژرمن را به صورت نمادین آغاز کرد و مورد تشویق شدید جمعیت حاضر در ورزشگاه نیز قرار گرفت.

در این بازی که در وقت‌های معمول با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید "کامارا" و "ایبراهیموویچ" برای پاری سن ژرمن و "لیونل مسی" و "رافینیا" برای بارسا گلزنی کردند. بارسلونا در ضربات پنالتی موفق شد با نتیجه 4 بر 2 به پیروزی برسد.