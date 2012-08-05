حجم و ارزش معاملات بورس 4 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز جاری حجم و ارزش معاملات بالغ بر چهار برابر شد. امروز بیش از 428 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 1003 میلیارد ریال در 9 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

شاخص کل امروز 224 واحد پایین آمد و به رقم 24 هزار و 108 واحد رسید. شاخص صنعت نیز 182 واحد پایین آمد و به رقم 19 هزار و 119 واحد رسید. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز 23 واحد افت کرد.



شاخص‌های بازار اول و دوم نیز 209 و 143 واحد پایین آمدند. شاخص بازار اول رقم 19 هزار و 811 واحد را تجربه کرد و شاخص بازار دوم نیز به رقم 34 هزار و 365 واحد رسید، همچنین در پایان معاملات امروز، ارزش بازار به رقم 109 هزار میلیارد ریال رسید.