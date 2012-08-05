به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "توماس دمایتزره" وزیر دفاع آلمان استعفای "کوفی عنان" نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را شکستی برای تلاش های دموکراتیک در راستای حل بحران سوریه ارزیابی کرد.

وی در گفتگو با روزنامه "بیلد آم زونتاگ" گفت: با این حال این مسئله نباید به مداخله نظامی در سوریه بیانجامد.

مایتزره ضمن ابراز نگرانی از درگیری های خونین سوریه اظهار داشت: این که نمی توان برای جلوگیری از این وقایع تلخ کاری کرد، تاسف بار است.

به گفته این مقام آلمانی گروههایی از مخالفان سوریه که به فعالیتهای دمکراتیک پایبند هستند باید مورد حمایت قرار گیرند. بر این اساس برلین حامی آن دسته از اپوزیسیون سوریه است که چنین ویژگی دارد.

وی در واکنش به تلاشهای بی نتیجه غرب در شورای امنیت برای تصویب قطعنامه علیه سوریه تاکید کرد: ایجاد منطقه پرواز ممنوع کمکی به پایان بحران سوریه نمی کند.