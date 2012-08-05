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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال/

جدال جنوبی ها در بندرعباس/ آلومینیوم به دنبال زدن نخستین گل در لیگ

جدال جنوبی ها در بندرعباس/ آلومینیوم به دنبال زدن نخستین گل در لیگ

بندرعباس - خبرگزاری مهر: در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور دو تیم جنوبی آلومینیوم و فولاد خوزستان با یکدیگر دیدار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان از ساعت 22 دوشنبه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف فولاد خوزستان می رود.

این دیدار که از سری مسابقات هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور برگزار می شود، از اهمیت بسیاری برای هر دو تیم به خصوص آلومینیوم که تا کنون نتوانسته دروازه حریفان را باز کند، برخوردار است.

یک شکست و دو تساوی حاصل کار آلومینیوم از سه هفته نخست بازی های این فصل است که موجب شده این تیم با دو تیم امتیاز در رتبه سیزدهم جدول رده بندی رقابتها قرار بگیرد.

آلومینیوم که تنها تیم رقابتهای این فصل است که پس از 270 دقیقه بازی هنوز موفق گشودن دروازه حریفان نشده، در این دیدار می کوشد تا با حمایت هواردارن خودی با کسب نتیجه پیروزی از زمین مسابقه خارج شود.

فولاد خوزستان هم که تا کنون در این فصل با کسب چهار امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار گرفته برای کسب امتیاز پا به این مسابقه می گذارد.

به هرحال در این دیدار هواردان آلومینیوم منتظر شکستن طلسم گلزنی این تیم هستند و انتظار می رود دو تیم جنوبی فوتبال ایران بازی زیبایی را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 1666369

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