جامعه بدون نقد پیشرفتی نخواهد کرد/ رسانه ها نقاط قوت و ضعف را طرح کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با تاکید بر اینکه در جامعه ای که نقد نباشد به طور یقین پیشرفتی در آن صورت نخواهد گرفت، اظهار داشت: در این راستا خبرنگاران استان همواره سه مقوله سرعت، دقت و صحت را در انعکاس اخبار خود مدنظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران استان باید نقاط قوت و ضعف را به دور از هر گونه کار مماشات منعکس کنند، بیان داشت: خبرنگاران زبان گویای مردم بوده و پیگر مسائل و مشکلات استان هستند.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید مسائل و مشکلات مردم را همواره باید به گوش مسئولان برسانند، تصریح کرد: از سوی دیگر خبرنگاران و اهل مطبوعات لرستان باید دشمن شناس باشند.

ولی پوری بیان داشت: در شرایط امروز که استکبار جهانی تبلیغات فروانی علیه کشور ایران به راه انداخته است خبرنگاران باید در راستای تنویر افکار عمومی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شان و منزلت یک خبرنگار فراتر از قرار گرفتن در گروهها و جریانات سیاسی است، ادامه داد: خبرنگاران باید به عنوان چشم و گوش مردم به امر اطلاع رسانی بپردازند و مشکلات استان را انعکاس و راهکارهای لازم را ارائه دهند.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر بی طرفی و نداشتن نگاه جانبدارانه خبرنگاران بیان داشت: شجاعت، شهامت، امانتداری و ... از خصوصیات یک خبرنگار متعهد است.

ولی پوری با تاکید بر اینکه قلم جایگاه مهمی دارد، عنوان کرد: خداوند در قرآن نیز به قلم قسم خورده است این نشان دهنده شان و منزلت قلم است.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهند، بیان داشت:خبرنگاران باید به دور از احساسات و عواطف شخصی خود منافع استان را مدنظر قرار دهند.