توسعه نقاط گردشگری اولویت شهرداری بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله توسلی ظهر یکشنبه در بازدید از سومین خانه مشروطه ایران در بوشهر اظهار داشت: شهرداری بوشهر تلاش بسیار زیادی در توسعه ناط گردشگری شهر بوشهر انجام داده است و همه سعی خود را برای بهبود فضاهای گردشگری بوشهر به کار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویت‌های شهرداری بوشهر توسعه و بهبود وضعیت نقاط گردشگری است، اضافه کرد: در این بین توجه به مکان‌های تاریخی نیز در دستور کار قرار دارد.

شهردار بوشهر اضافه کرد: مردم ایران همواره به تاریخ و پیشینه خود توجه خاص دارند که با توسعه این مناطق می توان در شناساندن این مناطق به مردم و گردشگران قدم‌های اساسی برداشت.

وی در ادامه به آغاز عملیات بازسازی منزل علم الهدی با همکاری مشترک شهرداری بوشهر و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و افزود: این بنا بازسازی و مرمت می‌شود تا به موزه مشروطیت تبدیل شود و مردم بتوانند با بازدید از این بنا در جرایان اقدامات صورت گرفته قرار بگیرند.

توسلی با اشاره به اهمیت بالای بازسازی این مکان، اضافه کرد: انتظار می رود با فعال کردن سومین خانه مشروطه کشور پس از تبریز و اصفهان و جمع‌آوری لوازم و آثار موجود از این چهره، زمینه معرفی بهتر این بخش از تاریخ بوشهر فراهم شود.

وی به محل اجرای این موزه اشاره کرد و افزود: این بنا در بافت قدیم شهر بوشهر و پشت عمارت امیریه قرار دارد و در فهرست آثار ملی تاریخی کشور ثبت شده است.

عملیات بازسازی منزل سید مرتضی علم الهدی به عنوان سومین خانه مشروطه ایران به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت با حضور مسئولان محلی با همکاری شهرداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بندر بوشهر آغاز شد.