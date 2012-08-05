به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین پیش از ظهر یکشنبه در آئین بهره برداری از نخستین آبنمای موزیکال شمالغرب کشور که در پارک ولیعصر اجرا گردیده است با اعلام این مطلب افزود: شهر تنها مکانی برای اقامت و سکنی انسانها نیست بلکه کالبد فیزیکی و فضای کالبدی شهرها محلی برای بروز و ظهور عواطف و احساسات آدمی به شمار میرود و مدیران شهری باید در کنار اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی مبتنی بر توسعه پایدار شهرها ، توجه ویژهای نیز به نیازها و مطالبات رفاهی ، تفریحی شهروندان به منظور بسترسازی برای افزایش نشاط اجتماعی مردم نیز داشته باشند.
شهردار تبریز تلاش برای تحقق این اهداف در کنار توسعه پایدار شهری را از جمله دغدغههای شهرداری تبریز دانست و با تأکید بر لزوم توجه جدی به نیازها و مطالبات رفاهی و تفریحی شهروندان افزود: طی سالهای اخیر توجه ویژهای به غنیسازی اوقات فراغت جوانان و خانوادهها و در کنار آن بسترسازی برای ارتقای سطح نشاط و شادابی عمومی شهروندان تبریزی از سوی مدیریت شهری صورت گرفته و این اقدامات زمینهساز آرامش و نشاط عمومی نزد مردم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای آبنمای موزیکال در پارک ولیعصر را در راستای همین سیاستها ارزیابی و تصریح کرد: اجرای این قبیل طرحها علاوه بر پاسخگویی به نیازهای رفاهی تفریحی شهروندان ، در راستای سازگارسازی محیط زندگی مردم با بسترهای نشاط و شادابی عمومی است و عموم شهروندان باید با رعایت اصول و مبانی اخلاقی و عرفی از این زیرساختها استفاده مناسب نمایند.
نوین در عین حال انتخاب و معرفی شهر تبریز به عنوان زیباترین و توسعهیافتهترین شهر ایران از سوی مجله الکترونیکی سازمان ملل متحد را گواه موفقیت طرحها و برنامههای سالهای اخیر مدیریت شهری تبریز ارزیابی و خاطرنشان کرد: امروز شهر تبریز و زیباییهای آن بیش از گذشته در معرض قضاوت عموم شهروندان ، مسافران ، گردشگران و کارشناسان و صاحبنظران حوزه مدیریت شهری است و این موفقیتها مسئولیت متولیان امر را دوچندان کرده است.
شهردار تبریز در خاتمه بر لزوم مشارکت و همکاری عموم شهروندان ، مسئولان و متولیان مسایل شهری یا شهرداری تبریز در راستای تداوم روند پیشرفت و آبادانی شهر تأکید کرد.
خدمات شهرداری در راستای اعتلای نام تبریز است
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اقدامات ، خدمات و برنامهریزیهای شهرداری در راستای اعتلای نام و جایگاه تاریخی تبریز است.
حبیب شیریآذر پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین بهرهبرداری از نخستین آبنمای موزیکال شمالغرب کشور با اعلام این مطلب افزود: تبریز با تاریخ و سابقه درخشان خود ، شایسته بهترینهاست و مدیریت شهری تبریز طی سالهای اخیر در راستای چنین هدفی گام برداشته است.
وی با قدردانی از اقدامات و برنامهریزیهای موثر و هدفمند شهرداری تبریز در تسریع روند توسعه و عمران شهری طی سالهای گذشته خاطرنشان کرد: نتیجه برنامهریزیها و اقدامات سالهای اخیر شهرداری ، انتخاب و معرفی شهر تبریز به عنوان توسعهیافتهترین و زیباترین شهر ایران بود و ما از اقدامات و تلاشهای شهرداری تبریز در این راستا قدردانی میکنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در عین حال اجرای طرح آبنمای موزیکال در شهر تبریز را نمونه بارزی از تلاشهای موثر شهرداری در راستای ایجاد و توسعه بسترهای رفاه و نشاط اجتماعی دانست و افزود: تبریز و شهروندان تبریزی شایسته بهترین و بالاترین خدمات هستند و مدیریت شهری نیز ثابت کرده است که با وجود محدودیتهای مالی و اعتباری همچنان به دنبال تحقق خواستههای مردم و تسریع روند توسعه تبریز میباشد.
تبریز- خبرگزاری مهر : شهردار تبریز گفت: زیبائیهای تبریز نسبت به گذشته بیشتر شده و این زیبائیها روز به روز در حال فزونی است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین پیش از ظهر یکشنبه در آئین بهره برداری از نخستین آبنمای موزیکال شمالغرب کشور که در پارک ولیعصر اجرا گردیده است با اعلام این مطلب افزود: شهر تنها مکانی برای اقامت و سکنی انسانها نیست بلکه کالبد فیزیکی و فضای کالبدی شهرها محلی برای بروز و ظهور عواطف و احساسات آدمی به شمار میرود و مدیران شهری باید در کنار اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی مبتنی بر توسعه پایدار شهرها ، توجه ویژهای نیز به نیازها و مطالبات رفاهی ، تفریحی شهروندان به منظور بسترسازی برای افزایش نشاط اجتماعی مردم نیز داشته باشند.
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