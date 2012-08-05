اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ گفت: 760 نفر از دانش آموزان این شهرستان در برنامه های طرح اوقات فراغت این نهاد شرکت کرده اند.

حجت الاسلام علی نصیری با اشاره به تشکیل 18 هسته فرهنگی جوان در شهرستان کوهرنگ در تابستان امسال، گفت: استقبال جوانان و نوجوانان این شهرستان از برنامه های این تعداد هسته فرهنگی مطلوب است.

وی بیان کرد: تعداد شرکت کنندگان در طرح غنی سازی اوقات فراغت شهرستان کوهرنگ 760 نفر است که زیر نظر روحانیون مستقر، بومی و اعزامی آموزش های مختلفی را فرا می گیرند.

نصیری تصریح کرد: مباحث آموزشی طرح اوقات فراغت شامل مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی، احکام، ورزش، آشنایی با عرفان های نوظهور، آموزش پیشگیری ازاعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، احکام اسلامی، آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن و ذکر احادیث و روایات است.

وی یادآور شد: مصادف شدن ماه مبارک با طرح اوقات فراغت بر کیفیت برنامه ها ی طرح غنی سازی اوقات فراغت افزوده است.

توزیع بیش از 500 بسته حمایتی در شهرستان اردل

بیش از 500 بسته حمایتی ومعنوی ویژه میلاد امام حسن مجتبی(ع) بین بیماران و نیازمندان شهرستان اردل توزیع شد.

رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: با هدف گرامیداشت ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) بسته های حمایتی شامل اقلام خوراکی و کتابچه های دینی و ادعیه در بازدید از بیمارستان اردل، سرای سالمندان و آسایشگاه معلولین این شهرستان در اختیار جمعی از بیماران و نیازمندان قرار گرفت.

حجت الاسلام سید حسن چراغی افزود: این تعداد بسته ی حمایتی با همکاری تبلیغات اسلامی و دفتر امام جمعه اردل تهیه و توزیع شد.

اجرای 50 برنامه‌ی فرهنگی در مسجد محوری مدنی بروجن



ازابتدای امسال تاکنون، 50 برنامه‌ی فرهنگی و مذهبی در مسجد محوری مدنی بروجن اجرا شده است.

مسئول امور فرهنگی مسجد مدنی بروجن با اشاره به اجرای این برنامه‌ها در مناسبت‌های ملی و مذهبی گفت: از این تعداد 20 مراسم در ایام فاطمیه، 11 مراسم در ماه رجب، چهار مراسم در شعبان و 15 مراسم در رمضان برگزار شد.

ابوالقاسم دارابی، بزرگداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی، رونق دادن به مسجد با اجرای برنامه‌های متوع فرهنگی مذهبی و جذب مردم را از اهداف برگزاری این برنامه‌ها دانست و افزود: سخنرانی این مراسم با حضور حجت الاسلام احمدرضا مهدیه انجام شد.

وی با ارزیابی مطلوب استقبال مردم از برنامه‌های مسجد مدنی تأکید کرد: چهار هزار بروجنی مخاطب این برنامه‌ها بودند.

اجرای روزانه 920 برنامه‌ی فرهنگی مذهبی رمضان در بروجن

در هر روز ماه رمضان 920 فعالیت فرهنگی و مذهبی در بروجن اجرا می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن با بیان اینکه با همکاری هیئت های مذهبی، روحانیون و تبلیغات اسلامی در ماه رمضان روزانه 820 برنامه‌ی ‌فرهنگی و مذهبی در این شهرستان اجرا می‌شود، گفت: این برنامه‌ها شامل 100 کلاس آموزش اخلاق و قرآن، 170 جلسه‌ی جزءخوانی و 550 نماز جماعت است.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: برگزاری روزانه 100جلسه‌ی سخنرانی پیرامون مسائل اعتقادی از دیگر برنامه‌های روحانیون در رمضان در مساجد است.

الهیان تأکید کرد: بیان احکام و پاسخگویی به سؤالات شرعی نمازگزاران از دیگر فعالیت روحانیون در ماه رمضان است.

سامانه پیام کوتاه مراکز قرآنی کوهرنگ راه اندازی می شود

رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ از راه اندازی سامانه پیام کوتاه مراکز قرآنی این شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد.

حجت الاسلام علی نصیری راه اندازی سامانه پیام کوتاه قرآنی را گامی مؤثر در توسعه برنامه ها و فعالیت های مراکز قرآنی این شهرستان دانست.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون هفت خانه قرآن و مؤسسه قرآنی در شهرستان کوهرنگ فعالیت دارند، افزود: نزدیک 60 درصد نوجوانان و جوانان روستایی این شهرستان با این مراکز همکاری دارند.

نصیری، مؤثر ترین راه جذب نوجوانان و جوانان در مراکز قرآنی را اطلاع رسانی با استفاده از پیام کوتاه قرآنی دانست و تصریح کرد: با توجه به پراکندگی روستاهای شهرستان راه اندازی سامانه پیام کوتاه قرآنی در این شهرستان ضروری است.