قایقران زن آلمانی به دلیل مسائل نژادپرستانه به کشورش بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "نادیا دریگالا" پس از اینکه اعلام شد نامزدش عضو گروه‌های سیاسی تندروی نئو نازی است از لندن به کشورش بازگشت.

گزارش شده که این قایقران 23 ساله به طور داوطلبانه به کشورش بازگشته و رسانه‌های آلمانی حاضر نشده‌اند اخبار این ورزشکار را پوشش دهند. نامزد دریگالا عضو گروه "روستوک نشنال سوشیالیستس"، یکی از گروه‌های نژادپرست نئو نازی است.

دریگالا عضو گروه هشت نفره قایقرانی آلمان بود و با اینکه هرگز تایید نکرده که با عقاید نامزدش موافق است با این حال محل بازی‌های المپیک 2012 لندن را ترک کرده است.